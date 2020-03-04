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04 марта, 2020
 
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Литвинова о Земфире: Я отношусь к ней как к дару

Российский режиссер и актриса Рената Литвинова заявила, что в отношениях с певицей Земфирой у нее нет конкуренции: она отдает ей пальму первенства.

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Литвинова: Я очень тихий и простой человек
Литвинова: Я очень тихий и простой человек
Фото: renatalitvinovaofficiall / Instagram

Российский режиссер и актриса Рената Литвинова в интервью программе "Осторожно, Cобчак!", которая выходит на YouTube-канале Ксении Собчак, назвала певицу Земфиру товарищем.

"Я ею восхищаюсь и отдаю ей пальму первенства. Я считаю, что Земфира – это такой дар. Я к ней отношусь как к дару", – подчеркнула Литвинова.

На замечание Собчак, что с гением, которым, по ее мнению, является Земфира, должен быть тихий и простой человек, Литвинова отреагировала: "Я очень тихий и простой человек".

Земфиру она назвала человеком без кожи.

ВИДЕО
Видео: Ксения Собчак / YouTube

Ренату Литвинову и Земфиру связывают 15-летние отношения. Певица и актриса не комментируют характер своей связи.

Рената Литвинова родилась 12 января 1967 года в Москве. Она играла в таких фильмах, как "Увлеченья", "Три истории", "Право на выбор", "Небо. Самолет. Девушка", "Мне не больно", в сериале "Граница. Таежный роман".

Ее режиссерские работы – ленты "Нет смерти для меня", "Богиня: как я полюбила", "Зеленый театр в Земфире", "Крокус/Стрелка", "Последняя сказка Риты", "Петербург. Только по любви".

Теги: Земфира, Рината Литвинова
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