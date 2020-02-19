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19 февраля, 2020
 
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Литвинова рассказала о проблемах с позвоночником

Российский режиссер и актриса Рената Литвинова заявила, что не смогла исправить сутулость.

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Литвинова: Думаю: можно ли уже начать гордиться "моей фирменной сутулостью" и вводить на нее тренд?
Литвинова: Думаю: можно ли уже начать гордиться "моей фирменной сутулостью" и вводить на нее тренд?
Фото: renatalitvinovaofficiall / Instagram

Российский режиссер и актриса Рената Литвинова рассказала о проблемах с позвоночником: сутулости. Пост она разместила в Instagram.

"Потерпев фиаско в борьбе сo своей сутулостью, назвала ее моей фирменной, и думаю: можно ли уже начать гордиться "моей фирменной сутулостью" и вводить на нее тренд? P.S. Например, Грета Гарбо славилась своей сутулой спиной", – написала она.

Рената Литвинова родилась 12 января 1967 года в Москве. Она играла в таких фильмах, как "Увлеченья", "Три истории", "Право на выбор", "Небо. Самолет. Девушка", "Мне не больно", в сериале "Граница. Таежный роман".

Ее режиссерские работы – ленты "Нет смерти для меня", "Богиня: как я полюбила", "Зеленый театр в Земфире", "Крокус/Стрелка", "Последняя сказка Риты", "Петербург. Только по любви".

Теги: Рината Литвинова
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