Украина может ограничить авиасообщение с Германией и Францией – Криклий

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, что сегодня будет встречаться с авиаперевозчиками по поводу вопроса ограничения авиасообщения с Германией и Францией в связи с распространением коронавируса.

Из-за угрозы распространения коронавируса Украина рассматривает возможность ограничения авиасообщения с Германией и Францией. Об этом 12 марта во время брифинга заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Сегодня мы встретимся с авиаперевозчиками. Сейчас рассматривается вопрос ограничения авиарейсов с Германией и Францией", – сказал он.

Три авиаоператора осуществляли перевозки в шесть городов Италии, авиаперевозчики SkyUp и Airlines закрыли авиарейсы.

"Уже два направления закрыли, остается Милан и Рим. Авиаперевозчики сегодня-завтра осуществляют последние рейсы, чтобы вывезти пассажиров. И останется только Рим, чтобы мы могли вернуть украинцев, и на этом направлении мы осуществляем дополнительные меры контроля", – отметил министр.

Криклий напомнил, что Украина временно прекратила авиасообщение с Китаем.

Он добавил, что ограничений по железнодорожным перевозкам не будет.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане, где проживает 11 млн человек. По состоянию на начало суток 12 марта в Китае зарегистрировано 80 793 случая инфицирования, из них 62 793 человека выздоровели, 3169 умерли. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 11 марта за пределами Китая зарегистрирован 37 371 случай заражения коронавирусом в 113 странах. 1130 человек умерли.

В Украине зафиксирован один случай заражения (мужчина заболел после поездки в Италию). По состоянию на 12 марта медики проверяют четыре подозрения на коронавирус.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал украинцев воздерживаться от туристических поездок в страны, где зафиксирован коронавирус.