Президент Каннского фестиваля рассказал о проведении мероприятия во время эпидемии

Каннский кинофестиваль, проведение которого было запланировано на конец мая, может быть отменен, если эпидемия коронавируса не пойдет на спад, считает его президент Пьер Лескур.

Президент Каннского кинофестиваля Пьер Лескур опасается, что из-за эпидемии коронавируса придется отменить мероприятие. Об этом он сообщил в интервью изданию Le Figaro.

По словам Лескура, организаторы вынуждены будут отказаться от проведения фестиваля, если ситуация с распространением коронавируса не изменится. Лескур выразил надежду, что пик заболеваемости будет пройден к концу марта и в апреле ситуация улучшится.

"Но мы не забываем: если нельзя, отменим", – резюмировал Лескур.

Ожидается, что 73-й Каннский фестиваль пройдет на Лазурном берегу Франции с 12-го по 23 мая 2020 года. Жюри кинофестиваля возглавит американский режиссер Спайк Ли.

Издание сообщает, что с 8 марта во Франции отменены массовые мероприятия с посещаемостью более 1 тыс. человек.

По состоянию на начало суток 12 марта во Франции по данным Всемирной организации здравоохранения было зарегистрировано 1774 заболевших коронавирусом, 33 человека погибло.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в организации не исключили, что вирус может вызвать пандемию, а 9 марта назвали ее реальной.