Американский режиссер Спайк Ли возглавит жюри 73-го Каннского кинофестиваля. Об этом сообщается на сайте кинофестиваля.
"В свои 62 года режиссер, который также является сценаристом, актером и продюсером, выпустившим множество картин, стал культовой персоной. В своем творчестве он поднимает серьезные вопросы современности, не забывая обращаться к публике", – говорится в сообщении.
Ли отметил, что в его жизни важные события происходили неожиданно, как и предложение возглавить жюри.
"Когда мне позвонили и предложили стать президентом жюри Каннского фестиваля в 2020 году, я был шокирован, счастлив и горд одновременно", – признался он.
Полный состав жюри объявят в апреле.
73-й Каннский фестиваль пройдет на Лазурном берегу Франции с 12-го по 23 мая 2020 года. В 2019 году жюри возглавлял мексиканский режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту.