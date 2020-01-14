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14 января, 2020
 
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Спайк Ли возглавит жюри 73-го Каннского кинофестиваля

Американский режиссер Спайк Ли согласился возглавить жюри Каннского кинофестиваля, который пройдет весной на Лазурном берегу во Франции.

Спайк Ли: Когда мне позвонили и предложили стать президентом жюри Каннского фестиваля в 2020 году, я был шокирован, счастлив и горд одновременно
Спайк Ли: Когда мне позвонили и предложили стать президентом жюри Каннского фестиваля в 2020 году, я был шокирован, счастлив и горд одновременно
Фото: officialspikelee / Instagram

Американский режиссер Спайк Ли возглавит жюри 73-го Каннского кинофестиваля. Об этом сообщается на сайте кинофестиваля. 

"В свои 62 года режиссер, который также является сценаристом, актером и продюсером, выпустившим множество картин, стал культовой персоной. В своем творчестве он поднимает серьезные вопросы современности, не забывая обращаться к публике", – говорится в сообщении.

Ли отметил, что в его жизни важные события происходили неожиданно, как и предложение возглавить жюри.

"Когда мне позвонили и предложили стать президентом жюри Каннского фестиваля в 2020 году, я был шокирован, счастлив и горд одновременно", – признался он.

Полный состав жюри объявят в апреле.

73-й Каннский фестиваль пройдет на Лазурном берегу Франции с 12-го по 23 мая 2020 года. В 2019 году жюри возглавлял мексиканский режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту.

Теги: Каннский кинофестиваль, Спайк Ли, жюри
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