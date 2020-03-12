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В восемь регионов Украины направили тест-системы для проверки на коронавирус – Минздрав

Немецкие тесты на выявление коронавируса уже доставлены или будут доставлены в ближайшие дни в Житомир, Тернополь, Днепр, Винницу, Киев, Ровно, Львов и Запорожье, рассказали в Минздраве Украины.

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В Украине зафиксирован один случай заражения коронавирусом
В Украине зафиксирован один случай заражения коронавирусом 
Фото: ua.depositphotos.com

Министерство здравоохранения Украины направило в восемь регионов страны немецкие тест-системы для выявления коронавируса. Об этом 11 марта проинформировала пресс-служба ведомства в Facebook.

"В восемь регионов Украины дополнительно направлены немецкие тест-системы для выявления коронавируса COVID-19, которые позволят делать тестирование на местном уровне", – отметили в пресс-службе.

В Минздраве рассказали, что тесты уже доставлены или будут доставлены в ближайшие дни в Житомир, Тернополь, Днепр, Винницу, Киев, Ровно, Львов и Запорожье.

"Продолжается прием заказов на закупку тест-систем от других областей", – добавили в пресс-службе.

В ведомстве заверили, что вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья справляется с теми образцами, которые есть. В Минздраве не уточнили, сколько именно тестов есть в Украине и сколько направлено в регионы. 

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1477488745747559

В конце февраля Всемирная организация здравоохранения передала 30 наборов реагентов для тестирования на новый коронавирус в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины. Наборы содержат примерно 3000 реакций, их хватит для исследований на заболевание более 950 человек, сообщали в центре. 

10 марта в Минздраве рассказали, что в ближайшие дни Украина получит 50 тест-систем для выявления коронавируса (одна такая тест-система может анализировать около 100 образцов). Кроме того, 15-го или 16 марта в страну доставят 1 тыс. быстрых тест-систем. 

10 марта заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в данный момент украинцы не могут самостоятельно приобрести экспресс-тесты для выявления коронавируса, но допустил, что со временем они могут появиться в аптеках.

11 марта Киев получил 1200 тест-систем, сообщил мэр города Виталий Кличко. В целом в столице уже есть 2500 тестов, рассказал на пресс-конференции 11 марта заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник. Он уточнил, что эти тесты нельзя будет использовать самостоятельно.

В этот же день в Минздраве сообщили, что ведомство закупило 19 600 упаковок быстрых тестов, которые позволят проверить на наличие коронавируса более 90 тыс. человек.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. По состоянию на начало суток 11 марта в Китае от коронавируса умерло 3158 человек, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло до 80 778. По данным ВОЗ, по состоянию на 10 марта за пределами Китая зарегистрировано 32 778 случаев инфицирования в 109 странах, 872 человека умерли.

В Украине зафиксирован один случай заражения (мужчина заболел после поездки в Италию). Еще у 41 пациента заболевание не подтвердилось, один образец находится на стадии исследования, сообщили в пресс-службе Минздрава 11 марта.

Теги: Киев, Украина, Ровно, Тернополь, Житомир, Винница, вирус, Минздрав, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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