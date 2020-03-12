Коронавирус SARS-CoV-2. Loboda перенесла гастроли в Германии из-за пандемии

Строящая карьеру в РФ украинская певица Loboda сообщила о переносе на май 2020 года концертов в Германии из-за распространения коронавируса.

Строящая карьеру в РФ украинская певица Loboda разместила в Instagram постер с обновленными датами концертов в рамках своего тура по Германии.

"Мои дорогие! Я стараюсь всегда искать хорошее, даже в самых негативных ситуациях, и сегодня, как никогда, у нас появился шанс объединиться и заботиться друг о друге. Как вы знаете, правительство Германии приняло решение об отмене всех общественных мероприятий в связи с пандемией коронавируса. Поэтому мы переносим первую часть нашего тура по Германии с марта на май! Мне всегда крайне тяжело отменять наши встречи, но реалии сегодняшнего дня таковы, что я не могу не думать о нашей с вами безопасности. Уверена, в ближайшее время вирус будет побежден и мы снова будем вместе! Берегите себя и будьте, пожалуйста, здоровы", – написала она.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на начало суток 12 марта в Китае зарегистрировано 80 793 случая инфицирования, из них 62 793 человека выздоровели, 3169 – умерли. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 11 марта за пределами Китая зарегистрирован 37 371 случай заражения коронавирусом в 113 странах. 1130 человек умерли.