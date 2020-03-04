Loboda показала, как проходили съемки ее эпатажного клипа "Новый Рим"

Строящая карьеру в РФ украинская певица Loboda разместила ролик с кадрами бэкстейдж-съемок клипа на песню "Новый Рим".

Строящая карьеру в РФ украинская певица Loboda разместила в Instagram ролик, в котором показано закулисье съемок клипа на трек "Новый Рим", режиссером которого является Алан Бадоев.



"Как это было. "Новый Рим". Making of. Съемки выдались непростыми, задачи были поставлены, акробатика и хореография выучены за две недели. И вот вам новый образ, новый персонаж!" – написала она.

В клипе на песню "Новый Рим" Loboda сдирает с лица кожу. Пользователи YouTube по-разному оценили ролик.

Loboda (Светлана Лобода) родилась 18 октября 1982 года в Киеве. Она окончила музыкальную школу по классам фортепиано, дирижирования и академического вокала. Позже поступила в Киевскую эстрадно-цирковую академию на отделение эстрадного вокала. В это же время пела в группе "Капучино". Весной 2004 года Loboda стала солисткой трио "ВИА Гра". В сентябре того же года певица покинула группу и в декабре начала сольную карьеру.