Loboda показала растяжку

Строящая карьеру в РФ украинская певица Loboda разместила в Instagram подборку снимков, сделанных на отдыхе. На втором фото она демонстрирует растяжку.
"Неважно, где ты. Просто кайфуй и получай удовольствие от всего, что тебя окружает. Мир так красив", – написала Loboda.
Место пребывания певица не указала.
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не важно где ты . простой кайфуй и получай удовольствие от всего , что тебя окружает . мир так красив * #горы #маяки
Loboda (Светлана Лобода) родилась 18 октября 1982 года в Киеве. Она окончила музыкальную школу по классам фортепиано, дирижирования и академического вокала. Позже поступила в Киевскую эстрадно-цирковую академию на отделение эстрадного вокала. В это же время пела в группе "Капучино". Весной 2004 года Loboda стала солисткой трио "ВИА Гра". В сентябре того же года певица покинула группу и в декабре начала сольную карьеру.