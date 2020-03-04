Loboda показала растяжку

Строящая карьеру в РФ украинская певица Loboda разместила снимки, сделанные на фоне моря и гор.

Loboda: Неважно, где ты. Просто кайфуй и получай удовольствие от всего, что тебя окружает. Мир так красив Фото: lobodaofficial / Instagram

Строящая карьеру в РФ украинская певица Loboda разместила в Instagram подборку снимков, сделанных на отдыхе. На втором фото она демонстрирует растяжку.



"Неважно, где ты. Просто кайфуй и получай удовольствие от всего, что тебя окружает. Мир так красив", – написала Loboda.

Место пребывания певица не указала.

Loboda (Светлана Лобода) родилась 18 октября 1982 года в Киеве. Она окончила музыкальную школу по классам фортепиано, дирижирования и академического вокала. Позже поступила в Киевскую эстрадно-цирковую академию на отделение эстрадного вокала. В это же время пела в группе "Капучино". Весной 2004 года Loboda стала солисткой трио "ВИА Гра". В сентябре того же года певица покинула группу и в декабре начала сольную карьеру.