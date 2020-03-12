Кулеба рассказал о состоянии украинцев, которые заразились коронавирусом за рубежом

Жизни украинцев, которые инфицировались коронавирусом за пределами Украины, ничего не угрожает, сообщил глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба.

По состоянию на 12 марта известно, что вне Украины коронавирусом заразились пять украинцев. Об этом во время брифинга заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

“У нас есть пять инфицированных граждан Украины за рубежом, один – в Италии, еще четверо – в Японии, но они уже выписаны из больницы, то есть их жизни ничего не угрожает”, – сказал Кулеба.

Министр добавил, что украинская власть начинает подготовку ко второй эвакуации своих граждан из Китая.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане, где проживает 11 млн человек. По состоянию на начало суток 12 марта в Китае зарегистрировано 80 793 случая инфицирования, из них 62 793 человека выздоровели, 3169 – умерли. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 11 марта за пределами Китая зарегистрирован 37 371 случай заражения коронавирусом в 113 странах. 1130 человек умерли.

В Украине зафиксирован один случай заражения (мужчина заболел после поездки в Италию). По состоянию на 12 марта медики проверят четыре подозрения на коронавирус.