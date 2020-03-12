Моряков, которые прибыли в порт Бердянск с Коморских островов, изолировали в каюте, за ними наблюдают медики, рассказал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Криклий не уточнил, когда именно судно прибыло в порт и сколько там находится членов экипажа Фото: ru.wikipedia.org

В порту Бердянска изолировали членов экипажа одного из судов из-за подозрения на коронавирус. Об этом 12 марта во время брифинга заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Министр заверил, что еще до введения карантина по каждому судну, которое прибывало в Украину, действовали строгие правила эпидемиологического контроля.

"На днях обнаружили определенные признаки заболевания на судне с Коморских островов, которое посетило Бердянский порт. Членов экипажа изолировали в каюте, сейчас осуществляется наблюдение. Мы не забирали их ни на какие обсервации или в инфекционные отделения, они остаются под наблюдением наших медиков", – рассказал он.

Криклий не уточнил, когда именно судно прибыло в порт и сколько там находится членов экипажа.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане, где проживает 11 млн человек. По состоянию на начало суток 12 марта в Китае зарегистрировано 80 793 случая инфицирования, из них 62 793 человека выздоровели, 3169 умерли. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 11 марта за пределами Китая зарегистрирован 37 371 случай заражения коронавирусом в 113 странах. 1130 человек умерли.

В Украине зафиксирован один случай заражения (мужчина заболел после поездки в Италию). По состоянию на 12 марта медики проверяют четыре подозрения на коронавирус.