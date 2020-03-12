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Баскетболист NBA смеялся над коронавирусом, через два дня у него обнаружили инфекцию

Мужская профессиональная баскетбольная лига Северной Америки NBA приостановлена из-за того, что у одного из игроков обнаружили коронавирус SARS-CoV-2.

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Коронавирусом заразился Руди Гобер
Коронавирусом заразился Руди Гобер
Фото: EPA

У одного из игроков команды NBA обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19, организация приостановила сезон, об этом сообщается на официальном сайте NBA.

По информации ресурса USA Today, зараженным игроком оказался французский баскетболист "Юты" Руди Гобер.

За два дня до этого Гобер во время пресс-конференции пошутил над мерами безопасности в связи с распространением коронавируса. Баскетболист потрогал диктофоны и микрофоны журналистов. Видео опубликовал Twitter-аккаунт Sports ReUp.

В США, по данным ВОЗ, на 11 марта зафиксирован 696 случай заражения коронавирусом, 25 человек умерло.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на начало суток 12 марта в Китае зарегистрировано 80 793 случая инфицирования, из них 62 793 человека выздоровели, 3169 умерли. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 11 марта за пределами Китая зарегистрирован 37 371 случай заражения коронавирусом в 113 странах. 1130 человек умерли.

Теги: США, баскетбол, NBA, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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