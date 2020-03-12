Баскетболист NBA смеялся над коронавирусом, через два дня у него обнаружили инфекцию

Мужская профессиональная баскетбольная лига Северной Америки NBA приостановлена из-за того, что у одного из игроков обнаружили коронавирус SARS-CoV-2.

У одного из игроков команды NBA обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19, организация приостановила сезон, об этом сообщается на официальном сайте NBA.

NBA To Suspend Season Following Tonight's Games pic.twitter.com/2PTx2fkLlW — NBA (@NBA) March 12, 2020

По информации ресурса USA Today, зараженным игроком оказался французский баскетболист "Юты" Руди Гобер.

За два дня до этого Гобер во время пресс-конференции пошутил над мерами безопасности в связи с распространением коронавируса. Баскетболист потрогал диктофоны и микрофоны журналистов. Видео опубликовал Twitter-аккаунт Sports ReUp.

Rudy Gobert thought it was funny to touch every single mic and recorder in the media room.



Now, he has Coronavirus and the entire NBA season is suspendedpic.twitter.com/A22U5AgmBi — Sports ReUp (@SportsReUp) March 12, 2020

В США, по данным ВОЗ, на 11 марта зафиксирован 696 случай заражения коронавирусом, 25 человек умерло.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на начало суток 12 марта в Китае зарегистрировано 80 793 случая инфицирования, из них 62 793 человека выздоровели, 3169 умерли. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 11 марта за пределами Китая зарегистрирован 37 371 случай заражения коронавирусом в 113 странах. 1130 человек умерли.