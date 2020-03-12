Клуб читателей
ГОРДОН
 
ОБЩЕСТВО

Коронавирус SARS-CoV-2. Нацбанк призвал украинцев перейти на безналичный расчет

11 марта Кабмин Украины объявил в стране карантин из-за коронавируса SARS-CoV-2. На время его действия Нацбанк рекомендовал гражданам и бизнесу перейти на безналичный расчет.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В НБУ призвали тщательно мыть руки после контакта с банкнотами
В НБУ призвали тщательно мыть руки после контакта с банкнотами
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

12 марта Национальный банк Украины (НБУ) рекомендовал юридическим и физическим лицам максимально перейти на безналичный расчет в связи с карантином, веденным в стране из-за коронавируса SARS-CoV-2. Об этом проинформировал сайт регулятора.

"Распространение коронавирусной инфекции COVID-19 подталкивает мир искать пути для противодействия ей. Национальный банк Украины также стремится помочь банковской системе, бизнесу и гражданам предотвратить распространение вируса. Учитывая рекомендации Всемирной организации здравоохранения и Министерства здравоохранения Украины, а также опыт других стран мира, Национальный банк предлагает... использовать безналичные расчеты, бесконтактные и мобильные платежи, расчеты с помощью Apple Pay, Google Pay, смартфонов и разумных часов, чипированных платежных карт", – сказано в сообщении.

В нем отмечается, что рекомендация касается периода карантина.

В НБУ также призвали после использования банкнот тщательно мыть руки и не касаться ими лица, а также "периодически дезинфицировать платежные карточки, мобильные устройства, шариковые и чернильные ручки, с помощью которых могут проставляться подписи в квитанциях, платежных документах".

"Именно сейчас привычка к безналичным расчетам может пригодиться. Так, в этот период можно заказывать и оплачивать продукты и товары онлайн; не посещать банковские отделения и выбрать дистанционное обслуживание; осуществлять коммунальные платежи с помощью онлайн-сервисов банков или платежных операторов; в транспорте пользоваться безналичной оплатой с помощью платежной или транспортной карты", – объяснил регулятор.

Кабинет Министров 11 марта ввел карантин по всей Украине, чтобы предотвратить возможное распространение коронавирусной инфекции. Ограничительные меры начали действовать 12 марта и продлятся три недели – до 3 апреля 2020 года.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на начало суток 12 марта в Китае зарегистрировано 80 793 случая инфицирования, из них 62 793 человека выздоровели, 3169 умерли. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 11 марта за пределами Китая зарегистрирован 37 371 случай заражения коронавирусом в 113 странах. 1130 человек умерли.

В Украине зафиксирован один случай заражения коронавирусом (мужчина заболел после поездки в Италию).

Теги: Украина, Кабинет Министров, НБУ, карантин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, банкнота, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Книгу о Гарри Поттере продали с аукциона за $152 тыс.
Книгу о Гарри Поттере продали с аукциона за $152 тыс.
Сын заразившихся коронавирусом Хэнкса и Уилсон рассказал о состоянии родителей
Сын заразившихся коронавирусом Хэнкса и Уилсон рассказал о состоянии родителей
  "Больше, чем у депутата". Экс-нардеп Гаврилюк, работающий таксистом, озвучил свои заработки
  "Больше, чем у депутата". Экс-нардеп Гаврилюк, работающий таксистом, озвучил свои заработки
На съемках сериала "Ривердэйл" обнаружили инфицированного коронавирусом
На съемках сериала "Ривердэйл" обнаружили инфицированного коронавирусом
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS