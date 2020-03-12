В Азербайджане зафиксирована первая жертва коронавируса SARS-CoV

У женщины 1969 года рождения, которая скончалась в Азербайджане от коронавируса, были хронические проблемы со здоровьем, она лечилась в Иране.

В Азербайджане от коронавируса SARS-CoV скончался первый гражданин, проинформировали 12 марта в правительстве страны.

У женщины 1969 года рождения были хронические проблемы со здоровьем. В частности, у нее было тяжелое аутоиммунное заболевание (волчанка четвертой степени), последняя стадия почечной недостаточности, повреждение легких, дыхательная недостаточность, а также тяжелый иммунодефицит.

По данным правительства Азержайджана, гражданка недавно вернулась из Ирана, где находилась на лечении. После выявления коронавируса ее поместили в специализированную больницу, но спасти женщину не удалось.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на начало суток 12 марта в Китае зарегистрировано 80 793 случая инфицирования, из них 62 793 человека выздоровели, 3169 – умерли. По данным ВОЗ, по состоянию на 11 марта за пределами Китая зарегистрирован 37 371 случай заражения коронавирусом в 113 странах. 1130 человек умерли.

В Украине зафиксирован один случай заражения коронавирусом (мужчина заболел после поездки в Италию).