Минздрав Украины пригрозил уголовной ответственностью за невыполнение постановления Кабмина о карантине

Решение Кабмина о введении на территории Украины карантина в связи с коронавирусом выполнили не везде. По словам замглавы Минздрава Виктора Ляшко, за это могут привлечь к ответственности.

Минздрав будет собирать информацию о происходящем в стране Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

Нарушителей постановления Кабинета Министров Украины о введении карантина в связи с коронавирусом SARS-CoV-2 могут привлечь к ответственности. Об этом 12 марта на брифинге заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, отвечая на вопрос о ситуации в Харькове.

"Центральные органы исполнительной власти и местные органы исполнительной власти будут отчитываться ежедневно Министерству здравоохранения о состоянии выполнения постановления о карантине. Министерство здравоохранения ежедневно будет сводить информацию и передавать ее Кабинету Министров Украины с определенными предложениями... Вместе с информацией мы будем предлагать, как нужно реагировать на тех, кто не выполняет постановления Кабинета Министров Украины. Это 100% будет и административная, и уголовная ответственность", – сказал он.

Кабинет Министров 11 марта ввел карантин по всей Украине, чтобы предотвратить возможное распространение коронавирусной инфекции. Ограничительные меры начали действовать 12 марта и продлятся три недели – до 3 апреля 2020 года.

Власти Харькова с 12 марта и на три ближайшие недели пообещали закрыть торговые и развлекательные центры, а школы и детские сады – не закрывать.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на начало суток 12 марта в Китае зарегистрировано 80 793 случая инфицирования, из них 62 793 человека выздоровели, 3169 умерли. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 11 марта за пределами Китая зарегистрирован 37 371 случай заражения коронавирусом в 113 странах. 1130 человек умерли.

В Украине зафиксирован один случай заражения коронавирусом (мужчина заболел после поездки в Италию).