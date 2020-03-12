Кличко пояснил, почему в Киеве введены ограничительные меры, хотя случаев коронавируса нет

Если бы в других странах вовремя приняли противоэпидемиологические меры, то ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией сейчас выглядела бы иначе. Так мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал введение карантина, пригрозив административной и уголовной ответственностью организациям, которые его не будут соблюдать.

Детсады и школы в Киеве закрыты, поскольку дети могут быть переносчиками вируса, сказал мэр Фото: ЕРА

Хотя ни одного заболевшего коронавирусной инфекцией в Киеве нет, власти ввели строгие противоэпидемические ограничения, чтобы оградить жителей от возможной вспышки COVID-19. Об этом мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил 12 марта в видеообращении в Facebook.

Среди вопросов, которые ему чаще всего задают в связи с введением карантина, Кличко выделил такой: почему закрывают детские сады и школы, если дети практически не болеют коронавирусной инфекцией.

"По данным Всемирной организации здравоохранения, заболеваемость среди детей составляет до 3%. Но дети все равно являются переносчиками этой болезни. Поэтому пребывание их в больших группах в закрытом пространстве представляет опасность", – сказал мэр.

Он также пояснил, почему карантин введен в Киеве, где нет ни одного случая коронавируса.

"Многие мои коллеги из других стран акцентируют внимание на том, что вовремя не были приняты ограничительные меры, и сегодня ситуация в некоторых странах достаточно критическая", – заявил Кличко.

Он порекомендовал родителям воспользоваться оплачиваемыми и социальными отпусками, правом на неполный рабочий день, чтобы проводить время с детьми, временно лишенными возможности посещать детсад или школу.

Кличко добавил, что представителям организаций и учреждений, не соблюдающим карантин, может грозить административная или уголовная ответственность.

Кабинет Министров 11 марта ввел карантин по всей Украине, чтобы предотвратить возможное распространение коронавирусной инфекции. Ограничительные меры начали действовать 12 марта и продлятся три недели – до 3 апреля 2020 года. За несколько часов до постановления правительства ограничительные меры в Киеве ввел мэр Виталий Кличко.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на начало суток 12 марта в Китае зарегистрировано 80 793 случая инфицирования, из них 62 793 человека выздоровели, 3169 умерли. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 11 марта за пределами Китая зарегистрирован 37 371 случай заражения коронавирусом в 113 странах. 1130 человек умерли.

В Украине зафиксирован один случай заражения коронавирусом (мужчина заболел после поездки в Италию).