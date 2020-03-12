Решение Трампа о прекращении авиасообщения с Европой обвалило фондовый рынок США

Торги на Уолл-стрит 12 марта были приостановлены после того, как индекс S&P 500 обвалился на 7%. Агентство Reuters отмечает, что падение вызвано решением президента США Дональда Трампа приостановить авиасообщение с Европой в связи с коронавирусом.

Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже 12 марта были приостановлены вскоре после открытия из-за резкого падения котировок, сообщает агентство Reuters.

Индекс S&P 500 в течение 15 минут упал на 6,86%, промышленный индекс Dow Jones – на 7,93%, Nasdaq Composite – на 6,49%.

Как отмечает агентство, паника на американском фондовом рынке вызвана решением президента США Дональда Трампа о запрете прямого авиасообщения между Соединенными Штатами и странами континентальной Европы на 30 дней в рамках борьбы с пандемией коронавируса.

На сайте Белого дома поясняется, что ограничения коснутся иностранных граждан, которые в последние 14 дней находились в странах Шенгенской зоны: Австрии, Бельгии, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Венгрии, Исландии, Италии, Латвии, Лихтенштейне, Литве, Люксембурге, Мальте, Нидерландах, Норвегии, Польше, Португалии, Словакии, Словении, Испании, Швеции и Швейцарии.

Это решение, прежде всего, ударило по акциям авиакомпаний, производителей самолетов, гостиничному и игорному бизнесу.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на начало суток 12 марта в Китае зарегистрировано 80 793 случая инфицирования, из них 62 793 человека выздоровели, 3169 – умерли. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 11 марта за пределами Китая зарегистрирован 37 371 случай заражения коронавирусом в 113 странах. 1130 человек умерли.