Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

Решение Трампа о прекращении авиасообщения с Европой обвалило фондовый рынок США

Торги на Уолл-стрит 12 марта были приостановлены после того, как индекс S&P 500 обвалился на 7%. Агентство Reuters отмечает, что падение вызвано решением президента США Дональда Трампа приостановить авиасообщение с Европой в связи с коронавирусом.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Торги на Нью-йоркской фондовой бирже приостановили
Торги на Нью-йоркской фондовой бирже приостановили
Фото: EPA

Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже 12 марта были приостановлены вскоре после открытия из-за резкого падения котировок, сообщает агентство Reuters.

Индекс S&P 500 в течение 15 минут упал на 6,86%, промышленный индекс Dow Jones – на 7,93%, Nasdaq Composite – на 6,49%.

Как отмечает агентство, паника на американском фондовом рынке вызвана решением президента США Дональда Трампа о запрете прямого авиасообщения между Соединенными Штатами и странами континентальной Европы на 30 дней в рамках борьбы с пандемией коронавируса.

На сайте Белого дома поясняется, что ограничения коснутся иностранных граждан, которые в последние 14 дней находились в странах Шенгенской зоны: Австрии, Бельгии, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Венгрии, Исландии, Италии, Латвии, Лихтенштейне, Литве, Люксембурге, Мальте, Нидерландах, Норвегии, Польше, Португалии, Словакии, Словении, Испании, Швеции и Швейцарии. 

Это решение, прежде всего, ударило по акциям авиакомпаний, производителей самолетов, гостиничному и игорному бизнесу.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на начало суток 12 марта в Китае зарегистрировано 80 793 случая инфицирования, из них 62 793 человека выздоровели, 3169 – умерли. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 11 марта за пределами Китая зарегистрирован 37 371 случай заражения коронавирусом в 113 странах. 1130 человек умерли.

Теги: США, фондовый рынок, Дональд Трамп, Европа, паника, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, авиасообщение, пандемия
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Книгу о Гарри Поттере продали с аукциона за $152 тыс.
Книгу о Гарри Поттере продали с аукциона за $152 тыс.
Сын заразившихся коронавирусом Хэнкса и Уилсон рассказал о состоянии родителей
Сын заразившихся коронавирусом Хэнкса и Уилсон рассказал о состоянии родителей
  "Больше, чем у депутата". Экс-нардеп Гаврилюк, работающий таксистом, озвучил свои заработки
  "Больше, чем у депутата". Экс-нардеп Гаврилюк, работающий таксистом, озвучил свои заработки
На съемках сериала "Ривердэйл" обнаружили инфицированного коронавирусом
На съемках сериала "Ривердэйл" обнаружили инфицированного коронавирусом
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS