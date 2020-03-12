При панике повышается уровень кортизола, он уничтожает иммунитет. Так могут активизироваться спящие болезни – психотерапевт Берадзе о коронавирусе

При панике из-за коронавируса у людей повышается уровень кортизола, который уничтожает иммунитет. Это может привести к активизации спящих болезней, сказала в комментарии изданию "ГОРДОН" психиатр, психотерапевт, доктор медицинских наук, выпускница медицинской школы Гарвардского университета (США) Тина Берадзе.

"Я не согласна с тем, чтобы люди с ОРВИ ходили на прием к врачу. Ведь именно в поликлинике проще всего заразиться. Наоборот, сейчас лучше остаться дома. В Австрии благодаря этому принципу очень быстро взяли распространение инфекции под контроль. Всем рекомендовали при возникновении определенных симптомов самоизолироваться дома и вызывать врача. К человеку приезжала бригада в полной амуниции, в спецзащите. Это не очень сложно сделать и у нас. Было бы желание. Просто дайте врачам "скорой" спецзащиту. У нас вообще к вопросам гигиены беспечное отношение. Никто не прикрывает рот, когда кашляет или чихает в общественном месте. Люди не знают, как мыть руки и насколько часто это надо делать. И даже когда в общественном месте есть дезинфектор, у нас им никто не пользуется. Поэтому и отношение в обществе такое ко всему происходящему – от полного отрицания проблемы до паники, когда из магазинов разметают гречку с солью. Это феноменальная культуральная черта", – отметила Берадзе.

По ее словам, лучший способ защиты от коронавируса для пожилых людей – это самокарантин.

"Нельзя паниковать. Когда мы поддаемся панике, тревожимся, нервничаем, наш организм испытывает стресс. В это время повышается уровень кортизола, который просто уничтожают иммунитет. Мы можем так себя накрутить, что активизируем спящие болезни и потеряем устойчивость перед вирусами. А единственное, что нам сейчас действительно нужно – это иммунитет. В 35 или 40 лет не нужно на себе рвать волосы, что мы все умрем из-за коронавируса. Это не так. Молодые люди могут переносить вирус, но не заболеть, а болеют в основном пожилые люди, потому что у них есть хронические заболевания. Поэтому особенно надо присматривать сейчас за пожилыми людьми. Помогать им, чтобы они не ходили в людные места. Пусть сидят дома. Самокарантин – лучший способ защиты для них", – сказала собеседница.

Она подчеркнула, что людям с тревожными расстройствами сейчас стоит возобновить контакты с психотерапевтом.

"Хочу особенно отметить, что люди старше 60 лет с хроническими заболеваниями – не единственная группа риска. Мои коллеги по всему миру обращают внимание на одну глобальную тенденцию – с каждым годом становится все больше людей в тревожном состоянии. И в Украине также очень много людей с тревожными расстройствами. Любой стрессовый фактор, такой как коронавирус в том числе, безусловно, не улучшает их состояние. И панике больше всего подвержены именно люди, уже имеющие диагноз панического или тревожного расстройства. Поэтому сейчас им желательно сразу же возобновить контакты с психотерапевтом. Мы также понимаем, что в нашей стране много недиагностированных случаев тревожных расстройств. Для этих людей пришло время заняться собой и записаться к психологу. Если не на личную консультацию, то хотя бы по интернету", – заявила Берадзе.

По ее мнению, людям не стоит фокусироваться на негативе.

"Рекомендую ограничить просмотр новостей. Телевидение транслирует не только информацию, но еще и эмоции. Когда перепуганная ведущая читает информацию о погибших от вируса, это усиливает тревогу у зрителя. Чуть менее на психологическое состояние действует чтение новостей на сайтах. Но все равно не надо забывать, что они фокусируются на негативе – такие сообщения больше читают. Тяга к негативной информации заложена в наших инстинктах. Если новости увеличивают вашу тревогу, закройте их. Лучше посмотрите добрую комедию. И не надо спрашивать у соседей, что в мире творится. Как мы это обычно делаем? Паникуем, выбегаем во двор, собираем соседей и начинаем с ними говорить о том, что все пропало. Не надо этого делать. Ведь среди них могут быть инфицированные люди. Лучшее, что вы можете сделать – самоизолироваться. Как доктор, также хочу напомнить, что водка не спасает от коронавируса, а, наоборот, снижает иммунитет! Не надо собираться в компании и "снимать стресс". В это время вообще по возможности следует избегать походов в рестораны и клубы", – подчеркнула собеседница.

Она отметила, что карантинные ограничения – это правильные меры предосторожности.

"Гигиена и самозащита – это не так сложно, как кажется. Очень важно помнить о том, что руки надо мыть как можно чаще. Есть хороший прием: намыливая руки, пойте любимую песню, когда она закончится, можете быть уверены – вы хорошо вымыли руки. Если нет возможности вымыть руки, желательно как можно чаще протирать их антибактериальными салфетками, ведь мы неосознанно трогаем руками лицо. Еще один важный момент: мы постоянно держим в руках телефон, поэтому его тоже нужно как можно чаще чистить – сначала антибактериальной салфеткой, потом простой сухой. Я понимаю, что уже стало теплее, но все же купите легкие перчатки и надевайте их, выходя на улицу, а потом вечером обязательно их постирайте. То, что происходит сейчас в мире, выглядит очень неприятно. Но, с другой стороны, хочу отметить, такие мері для предотвращения эпидемии никогда не предпринимались. Это не потому, что все очень плохо, а потому что мы впервые настолько готовы, мы научились. Не очень правительства хотели вводить карантинные меры, ведь ограничения несут огромные экономические потери. Но страны все же предприняли беспрецедентные меры для защиты своих людей. Раньше такого не было, потому что никто не хотел терять деньги, даже когда грипп уносил тысячи жизней. Также карантинные ограничения – это не плохо, а очень хорошо. Помните, все проходит, и это пройдет", – резюмировала Берадзе.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на начало суток 12 марта в Китае зарегистрировано 80 793 случая инфицирования, из них 62 793 человека выздоровели, 3169 умерли. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 11 марта за пределами Китая зарегистрирован 37 371 случай заражения коронавирусом в 113 странах. 1130 человек умерли.