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Ни один пункт пропуска на украинской границе не закрыт из-за коронавируса – Кабмин

В Кабинете Министров Украины отметили, что в ближайшее время количество действующих пунктов пропуска уменьшится на 70%.

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Сокращение пунктов пропуска обусловлено необходимостью усиления эпидемиологического контроля, отметили в Кабмине
Сокращение пунктов пропуска обусловлено необходимостью усиления эпидемиологического контроля, отметили в Кабмине
Фото: Державна прикордонна служба України / Facebook

По состоянию на 12 марта все пункты пропуска через украинскую границу работают в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета Министров Украины.

В пресс-службе отметили, что в ближайшее время Кабмин ограничит количество действующих пунктов пропуска.

"Сокращение пунктов пропуска обусловлено необходимостью усиления эпидемиологического контроля. К закрытию запланировано около 70% всех пунктов, однако окончательный список уточняется", – говорится в сообщении.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на начало суток 12 марта в Китае зарегистрировано 80 793 случая инфицирования, из них 62 793 человека выздоровели, 3169 умерли. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 11 марта за пределами Китая зарегистрирован 37 371 случай заражения коронавирусом в 113 странах. 1130 человек умерли.

В Украине зафиксирован один случай заражения коронавирусом (мужчина заболел после поездки в Италию).

Кабинет Министров 11 марта ввел карантин по всей Украине, чтобы предотвратить возможное распространение коронавирусной инфекции. Ограничительные меры начали действовать 12 марта и продлятся три недели – до 3 апреля 2020 года.

Теги: Украина, Кабинет Министров, эпидемия, граница, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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