Коронавирус SARS-CoV-2. ЦИК рекомендовал на довыборах в Раду не допускать скопления избирателей в помещениях

Центризбирком Украины решил не отменять из-за коронавируса проведение промежуточных выборов в Верховную Раду в избирательном округе №179 в Харьковской области.

В ЦИК отметили, что выборы должны пройти в соответствии с требованиями Конституции Фото: Роман Безсмертний / Facebook

12 марта Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины приняла постановление о проведении промежуточных выборов народного депутата в одномандатном избирательном округе (ОИО) №179 в Харьковской области в условиях карантина, введенного из-за коронавируса.

Об этом проинформировал сайт ЦИК.

"Принимая во внимание положения статей 38, 64 и 69 Конституции Украины, а также то, что конституционное право граждан Украины свободно избирать и быть избранными в органы государственной власти не может быть ограничено, кроме случаев, предусмотренных Конституцией Украины (чрезвычайное и военное положение), промежуточные выборы народного депутата Украины 15 марта 2020 года в ОИО №179 состоятся", – сказано в сообщении.

В постановлении, принятом Центризбиркомом, перечислены рекомендации избирательным комиссиям. В частности, от участковых комиссий ожидают "предотвращения значительного скопления людей".

"В случае скопления людей в помещении для голосования во время проведения голосования рекомендовать избирателям ожидать за пределами этого помещения", – говорится в постановлении.

Членам избиркомов рекомендовали использовать индивидуальные средства защиты, проветривать помещение и проводить индивидуальную термометрию.

Кандидатам в нардепы рекомендовали действовать в соответствии с решением Кабинета Министров, который 11 марта ввел в стране карантин.

Кабмин Украины 11 марта ввел карантин по всей стране, чтобы предотвратить возможное распространение COVID-19. Ограничительные меры начали действовать 12 марта и продлятся три недели – до 3 апреля 2020 года. Закрыты школы и детсады.

На 15 марта запланированы промежуточные выборы в округе №179 в связи с досрочным прекращением полномочий народного депутата от "Слуги народа" Алексея Кучера: он 6 ноября 2019 года возглавил Харьковскую облгосадминистрацию. Баллотируется 40 кандидатов.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией. В Украине по состоянию на 12 марта зафиксировано три случая заражения.