В Раду из-за коронавируса будут пускать только нардепов и сотрудников аппарата

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков рекомендовал народным депутатам ограничить поездки по Украине и публичные встречи как минимум до 3 апреля.

Допуск в Верховную Раду для всех лиц, кроме народных депутатов, их штатных советников и консультантов, а также работников аппарата парламента, ограничен до 3 апреля 2020 года. Об этом говорится в распоряжении спикера Рады Дмитрия Разумкова о мерах по борьбе с коронавирусом, опубликованном на сайте ВР.

Также спикер отменил все служебные командировки должностных лиц Верховной Рады, аппарата ВР, народных депутатов и их помощников-консультантов по Украине; рекомендовал ограничить количество публичных встреч.

До 3 апреля заседания всех комитетов, временных следственных комиссий должны проходить только в административных зданиях парламента. Чиновники, ученые, эксперты, специалисты-практики или представители общественности могут участвовать в таких заседаниях только по видеосвязи.

В распоряжении уточняется, что в порядке исключения в здание парламента на Грушевского, 5 могут пускать только журналистов и технических сотрудников СМИ. При этом они могут находиться только в пресс-центре Рады на третьем этаже (сейчас журналисты также могут работать в пресс-ложе и кулуарах парламента).