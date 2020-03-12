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В Раду из-за коронавируса будут пускать только нардепов и сотрудников аппарата

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков рекомендовал народным депутатам ограничить поездки по Украине и публичные встречи как минимум до 3 апреля.

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Разумков ввел частичный карантин в Раде
Разумков ввел частичный карантин в Раде
Фото: EPA

Допуск в Верховную Раду для всех лиц, кроме народных депутатов, их штатных советников и консультантов, а также работников аппарата парламента, ограничен до 3 апреля 2020 года. Об этом говорится в распоряжении спикера Рады Дмитрия Разумкова о мерах по борьбе с коронавирусом, опубликованном на сайте ВР.

Также спикер отменил все служебные командировки должностных лиц Верховной Рады, аппарата ВР, народных депутатов и их помощников-консультантов по Украине; рекомендовал ограничить количество публичных встреч.

До 3 апреля заседания всех комитетов, временных следственных комиссий должны проходить только в административных зданиях парламента. Чиновники, ученые, эксперты, специалисты-практики или представители общественности могут участвовать в таких заседаниях только по видеосвязи.

В распоряжении уточняется, что в порядке исключения в здание парламента на Грушевского, 5 могут пускать только журналистов и технических сотрудников СМИ. При этом они могут находиться только в пресс-центре Рады на третьем этаже (сейчас журналисты также могут работать в пресс-ложе и кулуарах парламента).

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на начало суток 12 марта в Китае зарегистрировано 80 793 случая инфицирования, из них 62 793 человека выздоровели, 3169 умерли. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 11 марта за пределами Китая зарегистрирован 37 371 случай заражения коронавирусом в 113 странах. 1130 человек умерли.

В Украине зафиксировано три случая заражения коронавирусом. Кабинет Министров 11 марта объявил о введении карантина до 3 апреля по всей стране.

Теги: Верховная Рада, Украина, карантин, Дмитрий Разумков, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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