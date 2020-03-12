В России зафиксировали шесть новых случаев заражения коронавирусом

Общее количество случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в России увеличилось до 34.

Четыре из шести подтвержденных случаев зарегистрированы в Москве Фото: EPA

В России за сутки зарегистрировано шесть новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на данные оперативного штаба.

Четыре случая зарегистрированы в Москве, один – в Калининграде, еще один – в Краснодарском крае.

Таким образом, общее количество случаев заражения в России выросло до 34.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на начало суток 12 марта в Китае зарегистрировано 80 793 случая инфицирования, из них 62 793 человека выздоровели, 3169 умерли. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 11 марта за пределами Китая зарегистрирован 37 371 случай заражения коронавирусом в 113 странах. 1130 человек умерли.