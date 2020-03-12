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13 марта, 2020
 
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На съемках сериала "Ривердэйл" обнаружили инфицированного коронавирусом

Съемки сериала "Ривердэйл" остановили в связи с заражением одного из участников съемочного процесса коронавирусом.

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Когда возобновятся съемки сериала, неизвестно
Когда возобновятся съемки сериала, неизвестно
Фото: thecwriverdale / Instagram

На съемках четвертого сезона сериала "Ривердэйл" кинокомпании Warner Bros. обнаружили инфицированного коронавирусом. Об этом сообщает Deadline.

Съемочный процесс был остановлен.

У кого именно обнаружили заболевание, не уточняется. Один из участников съемочного процесса почувствовал себя плохо, после чего ему сделали анализ на коронавирус. Результат теста оказался положительным. Когда съемки будут возобновлены, неизвестно.

Вся съемочная группа проходит обследование на коронавирус.

В официальном заявлении Warner Bros. говорится, что студия тесно сотрудничает с органами власти и медицинскими учреждениями в Ванкувере, где проходили съемки. Усилия направлены на то, чтобы обследовать всех людей, которые могли контактировать с участниками съемочной группой. 

"Ривердэйл" – подростковая драма, в основе которой комиксы Archie. Главные роли в сериале исполняют Кей Джей Апа, Лили Рейнхарт, Камила Мендес, Коул Спроус, Кейси Котт. 

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на начало суток 12 марта в Китае зарегистрировано 80 793 случая инфицирования, из них 62 793 человека выздоровели, 3169 – умерли. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 11 марта за пределами Китая зарегистрирован 37 371 случай заражения коронавирусом в 113 странах. 1130 человек умерли.

Теги: сериал, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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