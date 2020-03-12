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"Ради власти ястребы готовы на все". Горбачев призвал мировых лидеров противопоставить хаосу разум

Экс-президент СССР Михаил Горбачев считает, что мировые лидеры должны отказаться от политики, которая может привести к войне, и остановить любые действия, которые приближают катастрофу.

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Горбачев: Особенно велика ответственность великих держав
Горбачев: Особенно велика ответственность великих держав
Фото: ЕРА

Мир находится на грани катастрофы. Об этом бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев заявил в обращении к мировым лидерам, опубликованном 12 марта "Новой газетой".

"Все чаще слышны голоса о приемлемости войны, приемлемости применения силы. Снова поют хвалу ядерному оружию. "В воздухе пахнет войной". Запад винит во всем Россию, а Россия – Запад. США выходят из договоров об ограничении вооружений. Военные самолеты летают все ближе к чужим границам, корабли опасно сближаются, ракетами несколько раз сбивали гражданские самолеты. Ради власти ястребы готовы на все. Есть поговорка – война все спишет. Она вредна и опасна", – написал Горбачев.

По его словам, в XXI веке прикрываются словами "Война – это продолжение политики другими средствами".

"Если следствие политики – война, то долой такую политику! Сейчас в мире должно звучать другое, главное слово: одуматься. Остановиться! Остановка любых действий, которые приближают катастрофу, – вот что ответственные политики должны предложить народам", – считает экс-президент СССР.

Он отметил, что это важно сейчас, когда в мире началась пандемия коронавируса, и призвал противопоставить хаосу разум, солидарность и совместные действия.

"Особенно велика ответственность великих держав. Очень жаль, что лидеры США и Великобритании отвергли предложение [президента РФ] Владимира Путина приехать в Москву в связи с 75-летием Победы. Отвергли шанс обсудить вместе с другими постоянными членами Совета Безопасности ООН нынешнюю тревожную обстановку, подтвердить тезис о недопустимости ядерной войны", – объяснил Горбачев.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на начало суток 12 марта в Китае зарегистрировано 80 793 случая инфицирования, из них 62 793 человека выздоровели, 3169 – умерли. По данным ВОЗ, по состоянию на 11 марта за пределами Китая зарегистрирован 37 371 случай заражения коронавирусом в 113 странах. 1130 человек умерли.

Вторая мировая война закончилась 2 сентября 1945 года капитуляцией Японии. Но в России отмечают годовщину капитуляции нацистской Германии, датой которой считают 9 мая 1945 года. На эту дату российские власти отправили приглашения иностранным лидерам и представителям международных организаций. По данным "Коммерсанта", свое участие подтвердили президенты Франции, Чехии, Сербии, Болгарии и нескольких стран СНГ, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

В интервью ТАСС Путин заявил, что для него "вообще не важен" приезд зарубежных лидеров в Москву 9 мая. "Это наш праздник", – сказал он.

10 марта 2020 года спикер Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в Москву на 75-летие Победы не приедет президент США Дональд Трамп.

Теги: Россия, Владимир Путин, США, Великобритания, Михаил Горбачев, Москва, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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