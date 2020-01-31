Горбачев прокомментировал слова Зеленского о сговоре тоталитарных режимов перед началом Второй мировой

Фразу президента Украины Владимира Зеленского о сговоре СССР и нацистов в 1939 году президент СССР Михаил Горбачев считает "поразительной" и "странной".

Первый и единственный в истории президент Советского Союза Михаил Горбачев в интервью "РИА Новости" 31 января подверг критике высказывание президента Украины Владимира Зеленского о причинах Второй мировой войны.

27 января Зеленский, выступая в Освенциме, сказал, что Польша и польский народ первыми почувствовали на себе "преступный сговор тоталитарных режимов", что привело к началу Второй мировой войны и "позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста".

88-летний Горбачев счел эту фразу "странной" и "поразительной". По его мнению, политики и историки, которые такое говорят, оскорбляют память тех, кто отдал жизнь ради победы над нацизмом.

Горбачев задался вопросом, кому выгодны слова Зеленского.

27 января в мире отмечали Международный день памяти жертв Холокоста.