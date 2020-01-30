Украинца Демьянюка, которого обвиняли в убийстве евреев в нацистских лагерях смерти, обнаружили на фото 1943 года

Как предполагают исследователи из мемориального музея Холокоста США, на ранее неизвестных снимках из лагеря смерти Собибор снят один из охранников, украинец Иван Демьянюк. В 1970--2010-е годы его обвиняли в причастности к гибели около 28 тыс. евреев в разных концентрационных лагерях.

Демьянюка в 2011 году приговорили в Германии к тюремному сроку Фото: ЕРА

Украинец Иван (Джон) Демьянюк, вероятно, запечатлен на двух фотографиях, сделанных в нацистском лагере смерти Собибор в 1943 году. Об этом сообщил 28 января Мемориальный музей Холокоста США.

Центр Симона Визенталя в Израиле в свое время называл Демьянюка "разыскиваемым нацистским преступником №1". Его обвиняли в причастности к убийствам около 28 тыс. евреев в разных концлагерях.

В распоряжении музея оказалась коллекция из 361 снимка, которые сделал заместитель начальника лагеря Йоганн Ниман. 14 октября 1943 года его первым из нацистов убили участники восстания в Собиборе.

Человек, похожий на молодого Демьянюка, снят среди других охранников лагеря.

По информации историка Мартина Куэпперса, украинца в марте 1943-го перевели в Собибор, где он служил в охране несколько месяцев.

Сын Демьянюка Джон Демьянюк – младший заявил агентству Reuters, что не считает размытые старые фотографии доказательством того, что его отец был в Собиборе.

Демьянюк в 1958 году получил американское гражданство и работал в США автомехаником. В конце 1970-х его обвинили в том, что во время Второй мировой войны он сотрудничал с СС, в частности, служил в концентрационном лагере Треблинка возле Варшавы, где управлял подачей газа в камеры и прославился особой жестокостью к заключенным.

В 1988 году суд в Израиле приговорил его к смертной казни, но через несколько лет Демьянюка освободили после пересмотра дела.

В 2001 году дело было возобновлено в США из-за архивных материалов, согласно которым Демьянюк работал в концлагерях Собибор, Майданек, Травники и Флоссенбюрг. Украинец утверждал, что невиновен.

В 2011 году Земельный суд в Мюнхене приговорил его к пяти годам лишения свободы, сочтя доказанным, что Демьянюк сознательно принимал участие в убийстве евреев.

До рассмотрения апелляции его поместили в дом престарелых в городе Бад-Файльнбах, где Демьянюк умер в 2012 году в возрасте 91 года.