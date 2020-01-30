Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

Украинца Демьянюка, которого обвиняли в убийстве евреев в нацистских лагерях смерти, обнаружили на фото 1943 года

Как предполагают исследователи из мемориального музея Холокоста США, на ранее неизвестных снимках из лагеря смерти Собибор снят один из охранников, украинец Иван Демьянюк. В 1970--2010-е годы его обвиняли в причастности к гибели около 28 тыс. евреев в разных концентрационных лагерях.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Демьянюка в 2011 году приговорили в Германии к тюремному сроку
Демьянюка в 2011 году приговорили в Германии к тюремному сроку
Фото: ЕРА

Украинец Иван (Джон) Демьянюк, вероятно, запечатлен на двух фотографиях, сделанных в нацистском лагере смерти Собибор в 1943 году. Об этом сообщил 28 января Мемориальный музей Холокоста США.

Центр Симона Визенталя в Израиле в свое время называл Демьянюка "разыскиваемым нацистским преступником №1". Его обвиняли в причастности к убийствам около 28 тыс. евреев в разных концлагерях.

В распоряжении музея оказалась коллекция из 361 снимка, которые сделал заместитель начальника лагеря Йоганн Ниман. 14 октября 1943 года его первым из нацистов убили участники восстания в Собиборе.

Человек, похожий на молодого Демьянюка, снят среди других охранников лагеря.

https://www.facebook.com/was.by.depositphotos/posts/2588391538062079

По информации историка Мартина Куэпперса, украинца в марте 1943-го перевели в Собибор, где он служил в охране несколько месяцев.

Сын Демьянюка Джон Демьянюк – младший заявил агентству Reutersчто не считает размытые старые фотографии доказательством того, что его отец был в Собиборе.

Демьянюк в 1958 году получил американское гражданство и работал в США автомехаником. В конце 1970-х его обвинили в том, что во время Второй мировой войны он сотрудничал с СС, в частности, служил в концентрационном лагере Треблинка возле Варшавы, где управлял подачей газа в камеры и прославился особой жестокостью к заключенным.

В 1988 году суд в Израиле приговорил его к смертной казни, но через несколько лет Демьянюка освободили после пересмотра дела.

В 2001 году дело было возобновлено в США из-за архивных материалов, согласно которым Демьянюк работал в концлагерях Собибор, Майданек, Травники и Флоссенбюрг. Украинец утверждал, что невиновен.

В 2011 году Земельный суд в Мюнхене приговорил его к пяти годам лишения свободы, сочтя доказанным, что Демьянюк сознательно принимал участие в убийстве евреев.

До рассмотрения апелляции его поместили в дом престарелых в городе Бад-Файльнбах, где Демьянюк умер в 2012 году в возрасте 91 года.

Теги: Холокост, Вторая мировая война, концлагерь, музей, охранник, Иван Демьянюк
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Это женская обида и злость". Остапчук прокомментировал заявление жены о его изменах
"Это женская обида и злость". Остапчук прокомментировал заявление жены о его изменах
  "Черкассы". Вышел трейлер фильма о последнем украинском корабле в Крыму. Видео
  "Черкассы". Вышел трейлер фильма о последнем украинском корабле в Крыму. Видео
"Оскар 2020". Кто претендует на премию в категории "Лучшая мужская роль второго плана". Полный список
"Оскар 2020". Кто претендует на премию в категории "Лучшая мужская роль второго плана". Полный список
  "Нарко: Мексика". Вышел трейлер второго сезона сериала о наркоторговле. Видео
  "Нарко: Мексика". Вышел трейлер второго сезона сериала о наркоторговле. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS