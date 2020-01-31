Встречи Зеленского и Путина не было в программе мероприятий в Израиле – посол

По словам посла Израиля в Украине Джоэля Лиона, он не знает, обращался ли президент Украины Владимир Зеленский или представители его офиса к израильским официальным лицам с просьбой посодействовать в организации встречи или диалога с президентом РФ Владимиром Путиным.

Лион: Я даже не знаю, что встреча Зеленского с Путиным предполагалась Фото: Ізраїль в Україні - Israel in Ukraine / Facebook

Встречи президента Украины Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным не было в программе мероприятий в Израиле. Об этом в интервью LB.ua, которое вышло 31 января, сказал посол Израиля в Украине Джоэль Лион.

"Я даже не знаю о том, что эта встреча предполагалась. Ее не было в программе", – сказал Лион.

Также, по словам дипломата, он не знает, обращался ли Зеленский или представители его офиса к израильским официальным лицам с просьбой посодействовать в организации встречи или диалога с Путиным.

Единственный раз Зеленский и Путин общались лично 9 декабря 2019 года в Париже, где состоялся саммит лидеров "Нормандской четверки" по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Он продолжался около восьми часов. В рамках саммита лидеры государств провели двухсторонние переговоры, в том числе состоялась первая личная встреча Зеленского и Путина. Президент Украины после саммита заявил, что итог переговоров с Путиным можно охарактеризовать как "ничью".

Всемирный форум памяти Холокоста, приуроченный к годовщине освобождения узников нацистского концентрационного лагеря Аушвиц, проходил 22–23 января в Иерусалиме.

22 января 2020 года помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что Кремль получал запрос от Зеленского о встрече с Путиным во время визита в Израиль 23 января. Украинский президент не исключал возможности такой встречи, однако ее не было.