Пандемия COVID-19. Число умерших в Италии превысило тысячу

За сутки в Италии от коронавирусной инфекции умерло 189 человек.

Обнародованы новые данные о заболевших и умерших в Италии Фото: ЕРА

Число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 в Италии превысило тысячу, сообщил 12 марта на брифинге в Риме глава департамента гражданской защиты страны Анджело Боррелли. Об этом информирует агентство ANSA.

За последние сутки зарегистрировано 189 летальных исходов, общее число погибших составляет 1016.

Зафиксировано 2249 новых случаев заражения. Всего в Италии насчитывается 12 839 больных COVID-19.

213 пациентов с этим заболеванием за последние 24 часа выписаны из клиник.

Италия занимает первое место в мире по темпам распространения коронавируса и второе место по количеству зараженных и умерших (после Китая).

С 10 марта в стране действуют строгие карантинные меры. Итальянские власти закрыли все учебные заведения до 3 апреля, запретили массовые собрания, отменили спортивные соревнования и призвали граждан меньше выходить на улицу. До 25 марта закрыты все магазины, помимо продуктовых и аптек, а также бары и рестораны.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. По данным Всемирной организации здравоохранения на 11 марта, всего в мире от этого заболевания скончалось 4292 человека, инфицировано 118 322.