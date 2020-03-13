Порносайт Pornhub открыл итальянцам доступ к платному контенту на время карантина в стране

Платформа с самым большим количеством порноконтента Pornhub отменила для итальянцев платный доступ к премиум-видео. Акция продлится до 3 апреля, говорится в пресс-релизе компании, производящей видео для взрослых.

Самый большой порносайт на месяц открыл итальянцам доступ к платному контенту Фото: depositphotos.com

С 12 апреля Pornhub открыл для итальянцев бесплатный доступ к премиум-контенту, сообщает таблоид Daily Mail со ссылкой на пресс-релиз компании.

Акция продлится до 3 апреля – дня окончания карантина, введенного в 15 регионах страны по указу премьер-министра Италии Джузеппе Конте.

"Вперед, Италия! Мы любим тебя. Чтобы помочь вам во время домашнего заточения, Pornhub отменяет платный доступ к премиум-видео", – говорится в сообщении компании.

Сайт с порноконтентом Pornhub был запущен в 2007 году. В настоящее время платформа считается одной из самых популярных среди аналогичных сайтов. По информации компании, сайт ежедневно посещает 115 млн человек.

В 2019 году итальянцы заняли седьмое место по количествe просмотров порноконтента на этой платформе, отмечает таблоид.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на начало суток 12 марта в Китае зарегистрировано 80 793 случая инфицирования, из них 62 793 человека выздоровели, 3169 умерли.

По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 11 марта за пределами Китая зарегистрирован 37 371 случай заражения коронавирусом в 113 странах. 1130 человек умерли.

В Италии зафиксировано 12 839 случаев заражения коронавирусом, из них 1016 – с летальным исходом.