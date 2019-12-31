Италия приостанавливает лицензию лоукостера, который обслуживает Украину

Бюджетный авиаперевозчик Ernest Airlines не может продавать билеты и осуществлять полеты после 13 января.

Лоукостер Ernest Airlines обслуживает ряд стран Европы, в том числе Украину Фото: flyernest.com

Управление гражданской авиации Италии ENAC с 13 января 2020 года приостанавливает лицензию лоукостера Ernest Airlines. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Авиаперевозчик не может продавать билеты и осуществлять полеты после указанной даты.

Как пишет La Repubblica, решение ENAC вступит в силу после 13 января, чтобы позволить компании совершить перелеты по уже проданным билетам с учетом праздников.

Лицензию приостановили на основе положений регламента Евросоюза ЕС №1008 от 2008 года, который содержит общие правила оказания воздушных услуг в Евросоюзе. Если Ernest Airlines предоставит соответствующие гарантии, приостановление лицензии может быть отменено.

Авиакомпания ведет переговоры с ENAC по урегулированию ситуации и отзыву решения о приостановке лицензии.

Ernest Airlines – итальянская лоукост-авиакомпания со штаб-квартирой в Милане. Обслуживает ряд стран Европы, в том числе Украину, Румынию и Албанию.