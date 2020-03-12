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Впервые матчи Лиги чемпионов перенесены из-за коронавируса

Ответные поединки 1/8 финала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" – "Реал" и "Ювентус" – "Лион" перенесены из-за коронавируса SARS-CoV-2.

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Игроки "Реала" помещены на карантин
Игроки "Реала" помещены на карантин
Фото: EPA

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" – "Реал" перенесен из-за коронавируса SARS-CoV-2, пишет официальный сайт английского клуба.

Такое решение принято совместно с УЕФА в связи с тем, что у игрока футбольной команды "Реал" был обнаружена коронавирусная инфекция. Весь клуб был помещен на карантин.

Это первый случай, когда из-за коронавируса переносится поединок Лиги чемпионов.

Сайт "Манчестер Сити" пишет, что новая дата поединка и информация о билетах будет опубликована позже.

Поединок "Манчестер Сити" – "Реал" должен был пройти 17 марта в Англии. Первый матч завершился победой "горожан" со счетом 2:1.

Также отменен матч между "Ювентусом" и "Лионом", так как у итальянского защитника туринского клуба Даниеле Ругани был обнаружен коронавирус, пишет официальный сайт УЕФА

Матч должен был пройти 17 марта в Турине. Первый поединок завершился победой французской команды со счетом 1:0.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на начало суток 12 марта в Китае зарегистрировано 80 793 случая инфицирования, из них 62 793 человека выздоровели, 3169 умерли. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 11 марта за пределами Китая зарегистрирован 37 371 случай заражения коронавирусом в 113 странах. 1130 человек умерли.

Теги: УЕФА, Лига чемпионов, Реал (Мадрид), Лион, Ювентус Турин, Манчестер Сити, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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