Трюдо самоизолировался из-за подозрения на коронавирус у его жены

У жены премьер-министра Канады Джастина Трюдо Софи появились симптомы, похожие на грипп, после посещения Лондона.

Трюдо день проведет в телефонных звонках и виртуальных встречах из дома Фото: EPA

У жены премьер-министра Канады Джастина Трюдо появились легкие симптомы болезни, из-за чего пара самоизолировалась. Об этом заявил в Twitter директор по коммуникациям офиса премьер-министра Канады Камерон Ахмад.

"У вернувшейся накануне из Лондона жены премьер-министра Софи Грегуар-Трюдо появились легкие симптомы, похожие на грипп. Она немедленно обратилась за медицинской помощью и проходит тест на COVID-19", – говорится в заявлении.

Пока результаты тестирования не будут известны, супруга премьер-министра будет находиться в самоизоляции у себя дома.

"Премьер-министр проведет день на брифингах, в телефонных звонках и виртуальных встречах из дома, включая беседу с другими мировыми лидерами и участие в специальной дискуссии в кабинете министров по поводу COVID-19”, – отметили в офисе Трюдо.

Une mise à jour sur le premier ministre et Sophie. pic.twitter.com/pGKywXQ97p — Cameron Ahmad (@CameronAhmad) March 12, 2020

В Канаде по состоянию на 12 марта зафиксированы 93 случая заражения коронавирусом и один погибший, сообщает ВОЗ.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на начало суток 12 марта в Китае зарегистрировано 80 793 случая инфицирования, из них 62 793 человека выздоровели, 3169 умерли. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 12 марта за пределами Китая зарегистрировано 44 067 случаев заражения коронавирусом в 117 странах. 1440 человек умерли.

В Украине зафиксировано три случая заражения коронавирусом.