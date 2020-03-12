В Радомышле, где у женщины выявили COVID-19, ввели чрезвычайное положение

71-летняя украинка, заболевшая коронавирусной инфекцией, приехала из Польши, затем гостила у родных во Львове, 8 марта посетила церковь. Сейчас она находится в районной больнице Радомышля Житомирской области.

Представители властей Житомирской области и медики провели экстренный брифинг в связи с первым случаем коронавируса в регионе Фото: oda.zht.gov.ua

Один из случаев коронавирусной болезни, о котором 12 марта сообщило Министерство здравоохранения Украины, произошел в Житомирской области, COVID-19 обнаружили у жительницы Радомышльского района 1949 года рождения. Пациентку доставили в инфекционное отделение районной больницы, сообщил в Facebook глава Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко.

"С завтрашнего дня будет объявлена чрезвычайная ситуация природного характера объектового уровня в Радомышле. Это носит локальный характер, сюда входит закрытие всех развлекательных заведений и учреждений образования", – написал он.

Все лица, которые контактировали с пациенткой, устанавливаются.

"Близкие люди осознают эту ситуацию и находятся под контролем врачей на обсервации в собственном доме. Сейчас симптомов у родственников больной не выявлено", – отметил Бунечко.

Он добавил, что Житомирский областной лабораторный центр получил необходимое количество тестов для проверки на коронавирус.

На брифинге в Житомире, который транслировал в Facebook сайт "Житомир.info", сообщалось, что 1 марта пациентка вернулась из Польши, затем гостила у родных во Львове. 3 марта почувствовала себя плохо, но к медикам не обращалась. Ее госпитализировали только утром 12 марта.

Врачи обнаружили осложнения – воспаление легких.

Директор Житомирского областного лабораторного центра Зиновий Парамонов отметил, что заболевшая 8 марта посещала церковь и теперь "надо провести соответствующую работу со священниками", чтобы выявить прихожан, которые были на службе. "Люди подходят к образу, потом к нему прикладываются все присутствующие. Это нас беспокоит", – сказал директор.

12 марта стало известно о двух новых случаях коронавируса SARS-CoV-2 в Украине – в Житомирской и Черновицкой областях. Всего в стране теперь трое инфицированных.

Кабинет Министров 11 марта ввел карантин по всей Украине, чтобы предотвратить возможное распространение коронавирусной инфекции. Ограничительные меры начали действовать 12 марта и продлятся три недели – до 3 апреля 2020 года.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса SARS-CoV-2 пандемией.