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Количество инфицированных коронавирусом в Иране превысило 10 тыс. Среди заболевших, возможно, первый вице-президент

63-летний Эсхак Джахангири, который занимает должность первого вице-президента Ирана, в последние дни не появлялся на публике. По данным Fars, он заразился коронавирусом. Официальных подтверждений этой информации нет.

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Органы власти в Иране не комментируют слухи о болезни Джахангири
Органы власти в Иране не комментируют слухи о болезни Джахангири
Фото: EPA

Первый вице-президент Ирана 63-летний Эсхак Джахангири, возможно, инфицирован коронавирусом SARS-CoV-2. 

Информацию об этом 12 марта обнародовало агентство Fars. Всего в опубликованном СМИ списке – фамилии 24 иранских чиновников, у которых диагностировали коронавирусную инфекцию. 

Сообщения о болезни Джахангири появились на фоне слухов о его исчезновении из публичной жизни. Как пишет агентство ANA, вице-президент не появлялся перед журналистами с 9 марта, он не присутствовал на нескольких государственных мероприятиях и на заседании правительства 11 марта, что, по мнению журналистов, "выглядит очень подозрительно".

Органы власти и официальные СМИ не информировали о заражении политика. 

Последнее его сообщение в Twitter датируется 7 марта. 12 марта иранские СМИ сообщили, что он издал распоряжение об оказании государственной поддержки в условиях распространения коронавируса домохозяйствам, в которых женщины содержат семьи. 

Если информации о Джахангири подтвердится, то он станет самым высокопоставленным иранским чиновником, который заразился коронавирусом, написало издание Middle East Eye

Иранская редакция "Радио Свобода" сообщила, что представитель минздрава Ирана Киануш Джаханпур ушел от прямого ответа на вопрос о болезни Джахангири. 

Среди других высокопоставленных чиновников в Иране, у которых обнаружили коронавирус, – вице-президент Ирана по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар, министр туризма Ирана Али Асгар Мунесан и министр промышленности Реза Рахмани.

По данным на 12 марта, количество инфицированных коронавирусом в Иране возросло до 10 075, умерло 429 человек, сообщило агентство IRNA со ссылкой на информацию минздрава.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным ВОЗ на 12 марта, коронавирусом заразилось 125 048 человек в более чем 100 странах, 4613 человек умерли. Большинство смертей – 3173 – зафиксировано в Китае.

Теги: Иран, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Эсхак Джахангири
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