В Харькове расследуют срыв карантинного режима

Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что в городе не будут закрывать учебные учреждения на карантин. Теперь харьковская прокуратура открыла производство по факту нарушения карантинного режима.

От коронавируса по всему миру умерло более 4500 человек Фото: EPA

В отношении должностных лиц Харьковского городского совета начато следствие из-за нарушения правил борьбы с эпидемиями. Об этом сообщил начальник пресс-службы прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко, пишет "Укринформ".

Производство открыто по ч. 1 ст. 325 (нарушение правил и норм, установленных с целью предупреждения эпидемических и других инфекционных заболеваний) Уголовного кодекса Украины.

По словам Чубенко, санкция статьи предусматривает штраф в размере 100 необлагаемых минимумов (1700 грн), арест на срок до полугода или ограничение свободы на срок до трех лет.

Кабинет Министров 11 марта ввел карантин по всей Украине, чтобы предотвратить возможное распространение коронавирусной инфекции. Ограничительные меры начали действовать 12 марта и продлятся три недели – до 3 апреля 2020 года. Однако мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что учебные заведения на карантин закрывать не будут.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на начало суток 12 марта в Китае зарегистрировано 80 793 случая инфицирования, из них 62 793 человека выздоровели, 3169 умерли. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 12 марта за пределами Китая зарегистрировано 44 067 случаев заражения коронавирусом в 117 странах. 1440 человек умерли.

В Украине зафиксировано три случая заражения коронавирусом.