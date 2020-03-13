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У трех пассажиров рейса Милан – Киев коронавирус не выявлен – Минздрав Украины

В прилетевшем из Милана в Борисполь самолете МАУ были граждане, у которых пассажиры заметили симптомы коронавируса. В Минздраве Украины сообщили, что проверка быстрыми тестами не нашла у них SARS-CoV-2.

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В Минздраве сообщили, что получили список пассажиров
В Минздраве сообщили, что получили список пассажиров
Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

У иностранцев, которые 12 марта прилетели в Украину из Милана рейсом "Международных авиалиний Украины", не обнаружили коронавирус. Об этом в Facebook проинформировало 13 марта Министерство здравоохранения Украины.

"Медицинскими работниками определенной больницы было проведено исследование трех человек с борта самолета "Милан – Киев". По итогам исследования быстрыми тестами на IgG/IgM к вирусу SARS-nCoV-2019 были получены отрицательные результаты, то есть коронавирус у лиц не обнаружен", – сказано в сообщении.

В министерстве отметили, что уже получен список пассажиров, находившихся на борту самолета, на котором могли быть больные.

"Каждому пассажиру будут предоставлены инструкция по самоизоляции и направление на прохождение в ближайшее время теста на COVID-19. В случае необходимости все будут изолированы и пройдут лечение в соответствии с установленным протоколом", – объяснили в Минздраве.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1478571872305913

12 марта пассажир рейса Милан – Киев Антон Гура заявил, что на борту находится несколько граждан Египта, которые, по его утверждениям, кашляли и принимали жаропонижающие средства, из-за чего у них не было высокой температуры.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

В Италии зафиксировано 12 839 случаев заражения коронавирусом, из них 1016 – с летальным исходом.

В Украине по состоянию на 12 марта зафиксировано три случая заражения коронавирусом.

Теги: Министерство здравоохранения, Италия, Борисполь, самолет, иностранцы, Минздрав, инфекция, температура, проверки, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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