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Иран запросил у МВФ $5 млрд на борьбу с коронавирусом

Глава Центрального банка Ирана Абдолнасер Хеммати написал письмо в Международный валютный фонд по поводу кредита 6 марта.

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Иран находится на третьем месте по количеству заболевших коронавирусом после Китая и Италии
Иран находится на третьем месте по количеству заболевших коронавирусом после Китая и Италии
Фото: EPA

Иран запросил у Международного валютного фонда $5 млрд на борьбу с коронавирусом. Об этом заявил глава Центрального банка Ирана Абдолнасер Хеммати, пишет IRNA.

Хеммати сообщил, что написал письмо в МВФ по поводу кредита 6 марта. Он добавил, что ранее управляющий директор МВФ Кристалина Георгиева объявила, что МВФ должен был предложить $5 млрд в качестве срочного финансирования для стран, пораженных этим вирусом.

Иран находится на третьем месте по количеству заболевших коронавирусом после Китая и Италии. По данным на 12 марта, количество инфицированных коронавирусом в Иране возросло до 10 075, умерло 429 человек, сообщило агентство IRNA со ссылкой на информацию минздрава.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на начало суток 12 марта в Китае зарегистрировано 80 793 случая инфицирования, из них 62 793 человека выздоровели, 3169 умерли. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 12 марта за пределами Китая зарегистрировано 44 067 случаев заражения коронавирусом в 117 странах. 1440 человек умерли.

В Украине зафиксировано три случая заражения коронавирусом.

Теги: Иран, МВФ, эпидемия, Кристалина Георгиева, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Абдолнасер Хеммати
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