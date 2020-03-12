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Власти Великобритании заявили, что коронавирусом могло заразиться до 10 тыс. британцев

В связи со вспышкой коронавирусной инфекции британские власти рекомендуют всем, у кого проявляются симптомы простуды или гриппа, изолироваться на неделю.

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В Великобритании, по данным на 12 марта, заразилось коронавирусом 590 человек, восемь из них умерли
В Великобритании, по данным на 12 марта, заразилось коронавирусом 590 человек, восемь из них умерли
Фото: EPA

До 10 тыс. человек в Великобритании могли заразиться коронавирусом. Об этом заявил главный научный советник правительства Великобритании Патрик Валланс, пишет The Independent.

Валланс отметил, что истинное количество инфицированных, скорее всего, будет между 5 и 10 тыс.

Британские власти рекомендуют всем, у кого проявляются симптомы простуды или гриппа, изолироваться на неделю. Также им рекомендуют оставаться на расстоянии не менее двух метров от других людей и спать в одиночестве.

Учащимся в Великобритании было приказано отменить все поездки за границу, а пожилым людям или лицам с нарушениями здоровья рекомендуется не отправляться в круизы, пишет издание.

В Великобритании, по данным на 12 марта, заразилось коронавирусом 590 человек, восемь из них умерли, сообщает департамент здравоохранения и социального обеспечения Великобритании в Twitter.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на начало суток 12 марта в Китае зарегистрировано 80 793 случая инфицирования, из них 62 793 человека выздоровели, 3169 умерли. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 12 марта за пределами Китая зарегистрировано 44 067 случаев заражения коронавирусом в 117 странах. 1440 человек умерли.

Теги: Великобритания, эпидемия, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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