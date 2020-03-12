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В Украине выявили еще два случая COVID-19, националисты атаковали Сивохо. Главное за день

"ГОРДОН" представляет обзор основных новостей четверга, 12 марта.

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Лабораторно подтверждено уже три случая COVID-19 в Украине
Лабораторно подтверждено уже три случая COVID-19 в Украине
Фото: ЕРА

Коронавирус в Украине

Стало известно о двух новых случаях коронавируса SARS-CoV-2 в Украине: в Житомирской области заболела женщина, в Черновицкой – мужчина. Всего в стране теперь трое инфицированных.

В Украине начали действовать карантинные меры для предотвращения распространения инфекции. Везде, кроме Харькова, закрылись школы и детсады. В отношении должностных лиц Харьковского городского совета начато следствие из-за нарушения правил борьбы с эпидемиями.

МИД Украины призвал соотечественников отказаться от любых поездок за границу на период пандемии.

Коронавирус в мире

Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о запрете прямого авиасообщения между Соединенными Штатами и странами континентальной Европы на 30 дней в рамках борьбы с пандемией коронавируса. Это решение обвалило фондовый рынок в Америке, торги на Нью-Йоркской бирже были прерваны вскоре после открытия из-за резкого падения котировок.

В Италии количество жертв пандемии превысило тысячу.

Количество инфицированных коронавирусом в Иране превысило 10 тыс. Среди заболевших, возможно, первый вице-президент Эсхак Джахангири.

Год без Евро?

17 марта УЕФА объявит о переносе Евро 2020 на 2021 год, сообщило авторитетное французское спортивное издание l'Equipe.

Вирус и гривна

В Украине наличные деньги будут храниться две недели, прежде чем пройти обеззараживание, рассказал глава правления Нацбанка Яков Смолий.

В НБУ считают, что колебания курса валют в Украине вызваны нервными настроениями в связи с коронавирусом, и пообещали в случае необходимости выходить на межбанковский рынок с интервенциями. Впервые в этом году регулятор провел аукцион по продаже валюты.

С 13 марта НБУ понизил учетную ставку с 11% до 10%.

Сивохо и "Нацкорпус"

Советник секретаря СНБО Сергей Сивохо презентовал так называемую Национальную платформу примирения и единства. На презентацию пришли представители партии "Национальный корпус", ветераны полка "Азов" и сорвали мероприятие. Они назвали Сивохо предателем и "ватным клоуном", толкнули в спину, после чего он упал.

ВИДЕО
Видео: НАШ / YouTube

Полиция задержала 15 участников конфликта.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что Сивохо не уполномочен официально представлять позицию ведомства, в том числе по вопросам реинтеграции Донбасса.

Дело Вербицкого

Печерский райсуд Киева заключил под стражу на 60 суток Сергея Мысливого, подозреваемого в соучастии в похищении активистов Евромайдана Игоря Луценко и Юрия Вербицкого в 2014 году.

Теги: США, Харьков, Италия, гривна, НБУ, фондовый рынок, Житомирская область, Черновицкая область, Дональд Трамп, Европа, Национальный корпус, Яков Смолий, торги, Сергей Сивохо, Алексей Данилов, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, наличные деньги, авиасообщение, пандемия, Сергей Мысливый, Эсхак Джахангири
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