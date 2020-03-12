"На Донбассе – многослойный конфликт". – "Все, пошел!" Националисты толкнули Сивохо на презентации платформы примирения. Видео

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Создание Национальной платформы примирения и единства Сивохо анонсировал в ноябре 2019 года. Он сказал, что к разработке идеи его команда привлекла "международных специалистов-практиков по решению военных конфликтов" и анализирует опыт Ирландии, Боснии и других стран.

С людьми, которые проживают на временно оккупированной территории Донбасса, Сивохо обещал говорить "на языке спорта, культуры и бизнеса".

Презентация платформы была запланирована на 19 февраля, но ее решили перенести из-за обострения ситуации на Донбассе.