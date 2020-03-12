"Нацкорпус" сорвал презентацию Национальной платформы примирения Сивохо. Его назвали предателем и сбили с ног

Презентация так называемой Национальной платформы примирения и единства, инициатором которой является советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо, проходила в киевском центре "Парковый". На мероприятие пришли националисты и сорвали его.

Представители партии "Национальный корпус" сорвали презентацию так называемой Национальной платформы примирения и единства, инициатором которой является советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо.

Трансляцию мероприятия, которое проходило в конгрессно-выставочном центре "Парковый" в Киеве, транслировал YouTube-канал in time Ukraine.

"Почему платформу назвали национальной? В нашей стране конфликт ведь не только на Донбассе. Аннексия Крыма, янтарная республика на Волыни, гранитная – в Житомирской области. Есть проблемы и в Закарпатье. Но именно Донбасс уже шесть лет находится в фазе вооруженного конфликта. Там огонь. И нам поэтому болит", – сказал в начале презентации Сивохо.

Он заявил, что за шесть лет войны на Донбассе погибло более 13 тыс. граждан Украины, ранено более 30 тыс. человек, а экономические потери исчисляются десятками миллиардов долларов.

"Кто-то на конфликте обогащается, а кто-то умирает и хоронит родных людей. Мы должны ответить себе на вопрос: готовы ли мы и хотим ли мы так жить дальше. Приоритет государственной политики президента – мир в Украине... Мы готовы привлечь гражданское общество и вместе разработать действенную государственную политику реинтеграции Донбасса", – отметил Сивохо.

Он сообщил, что будет выполнять эти задачи по поручению президента.

Марина Хацаюк, которая в команде Сивохо отвечает за коммуникации, сказала, что все конфликты в мире происходят из-за отсутствия диалога.

"Но вопрос: как нам начать этот диалог, если мы перестали друг другу доверять. То есть возвращение доверия, по нашему мнению, является первоочередной ключевой целью", – сказала она.

По словам Хацаюк, ситуацию на Донбассе "изучают на разных уровнях, но результаты исследований настолько шокирующие, что их или засекречивают, или в них просто не верят".

"Мы тоже исследовали ситуацию. Это был метод глубинных интервью с людьми, которые живут в Донецке и Луганске", – сказал Хацаюк. По данным этого исследования, большинство жителей оккупированных боевиками территорий не видят ОРДЛО в составе Украины, а хотят широкой автономии "с огромным количеством условий", и не воспринимают Украину как сильное государство.

Где-то через полчаса после начала презентации выступления участников прервали представители "Национального корпуса". Акцию они анонсировали в Telegram.

"Сивохо – сепаратист и ватник, который называет агрессию России "внутриукраинским конфликтом". Организуя подобные "платформы мира", он только распространяет кремлевскую пропаганду и сталкивает украинцев лбами. На Украину напала Россия, а не Донбасс. Нам нечего делить с жителями Донбасса, мы – один народ. Наш враг – [президент РФ Владимир] Путин", – говорилось в описании акции.

"Вас, Сергей, я считаю предателем и врагом Украины. И врагом всего украинского... С кем вы пытаетесь договариваться, с коллаборантами, которые пригласили в Украину врага, пригласили Россию?" – сказал на презентации представитель "Нацкорпуса", ветеран полка "Азов" Сергей Тамарин.

Еще один ветеран полка "Азов", Александр Волков, рассказал, что он из Донецка, там остался его дом. "Я имею моральное право говорить о примирении или войне, а какое ты имеешь право, ватный клоун, который пять лет сидел в Киеве, когда шла война, и ходил по "95-м кварталам"?" – обратился к Сивохо Волков.

Перепалка Сивохо с националистами продолжалась около 20 минут. Ветераны "Азова" говорили, что отвоевывать территории нужно военным путем, для этого якобы есть силы, но нет политической воли. Во время конфликта националисты называли Сивохо клоуном, тот призывал "к конструктивному диалогу".

Журналисты и ветераны задавали Сивохо вопросы по поводу его вчерашнего заявления, что в Украине идет внутренний конфликт.

"Идет у нас война, гибридная война. Один из способов ведения войны – это инициация внутреннего конфликта и поддержка его Российской Федерацией. Какие еще вопросы?" – так советник секретаря СНБО ответил на вопрос, кто начал войну на Донбассе. Это заявление националисты встретили криками: "Ты гибридный идиот!", "На свалку тебя", "Ганьба!".

В конце перепалки националисты толкнули Сивохо в спину, после чего он упал.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Создание Национальной платформы примирения и единства Сивохо анонсировал в ноябре 2019 года. Он сказал, что к разработке идеи его команда привлекла "международных специалистов-практиков по решению военных конфликтов" и анализирует опыт Ирландии, Боснии и других стран.

С людьми, которые проживают на временно оккупированной территории Донбасса, Сивохо обещал говорить "на языке спорта, культуры и бизнеса".

Презентация платформы была запланирована на 19 февраля, но ее решили перенести из-за обострения ситуации на Донбассе.