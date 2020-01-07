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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Сивохо заявил, что медиатором конфликта на Донбассе может стать церковь

Церковь присутствует по обе стороны конфликта на Донбассе, поэтому она может помочь его решить, считает советник секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Сергей Сивохо.

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Сивохо: Все люди хотят мира
Сивохо: Все люди хотят мира
Фото: Сергей Сивохо / Facebook

Церковь может помочь разрешить конфликт на Донбассе. Такое мнение 7 января в эфире телеканала "112 Украина" выразил советник секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Сивохо.

"Все люди хотят мира. Церковь, естественно, как институт, который присутствует по все стороны конфликта, имеет свой голос и всегда была помощницей и отличалась благотворительностью, миротворчеством... К примеру, Святогорский монастырь [в Донецкой области] в самые тяжелые времена принимал тысячи беженцев... Церковь может выступить медиатором", – сказал он.

По словам Сивохо, "то, что озвучивает церковь, – хорошо, все посылы мирные".

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

На оккупированной территории Донбасса свободно работают только священнослужители бывшей Украинской православной церкви Московского патриархата.

Теги: церковь, война в Украине, война на Донбассе, Сергей Сивохо
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