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ДЕНЬГИ

В НБУ рассказали, как будут обеззараживать гривны в связи с коронавирусом

Национальный банк Украины изменил принцип обработки наличных денег в связи со вспышкой коронавируса для обеспечения безопасности своих сотрудников.

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Полученные НБУ наличные деньги две недели не будут обрабатываться, чтоб уберечь сотрудников
Полученные НБУ наличные деньги две недели не будут обрабатываться, чтоб уберечь сотрудников
Фото: pixabay.com

В Украине наличные деньги будут храниться две недели, прежде чем пройти обеззараживание, чтобы не навредить работникам Национального банка. Об этом во время брифинга 12 марта в Киеве рассказал глава правления НБУ Яков Смолий, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Процесс обработки наличных денег в центральном хранилище – это технологический цикл, где наличные, изъятые из обращения коммерческих банков, которые поступают в НБУ, пересчитываются, и пригодные наличные выпускаются в дальнейшее обращение, а непригодные утилизируются", – рассказал Смолий.

Он добавил, что на период вспышки коронавируса принцип обработки денег будет немного отличаться.

"Наличные, которые будут поступать от коммерческих банков, две недели не будут обрабатываться, чтобы обезопасить наших работников. То есть наличные, которые придут с улицы, на второй день туда [в хранилища] не попадут, у нас есть достаточно наличных, чтобы подкрепить банки и банкоматы нормальными, качественными деньгами", – отметил глава НБУ.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на начало суток 12 марта в Китае зарегистрировано 80 793 случая инфицирования, из них 62 793 человека выздоровели, 3169 – умерли. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 11 марта за пределами Китая зарегистрирован 37 371 случай заражения коронавирусом в 113 странах. 1130 человек умерли.

В Украине зафиксирован один случай заражения (мужчина заболел после поездки в Италию). По состоянию на 12 марта медики проверяют четыре подозрения на коронавирус.

Теги: Виктор Смолий, НБУ, эпидемия, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, наличные деньги
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