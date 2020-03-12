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Секретарь СНБО Данилов заявил, что его советник Сивохо не представляет позицию ведомства

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сказал, что его внештатный советник Сергей Сивохо никогда не был уполномочен официально представлять позицию ведомства, в том числе по вопросам реинтеграции Донбасса, и осудил сегодняшнее применение силы к нему.

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Данилов прокомментировал сегодняшний конфликт своего советника с националистами
Данилов прокомментировал сегодняшний конфликт своего советника с националистами
Фото: rnbo.gov.ua

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил в Facebook 12 марта, что его советник по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо не представляет официальную позицию ведомства. 

Данилов подчеркнул, что Сивохо  один из его 11 внештатных советников на общественных началах.

"Он никогда не был уполномочен официально представлять позицию СНБО Украины по каким-либо вопросам – будь то ситуация на временно оккупированных территориях, вопросы реинтеграции, пенсий, социальных выплат или любые другие", – написал секретарь. 

Он отметил, что каждый из его 11 внештатных советников имеет свою позицию.

"И поэтому совершенно рабочей является ситуация, когда позиция моих внештатных советников или существенно отличается от моей позиции, или кардинально с ней расходится, что случается постоянно, но эти разногласия не прекращают дискуссию", – заявил Данилов.

Он осудил сегодняшнее применение силы к Сивохо представителями партии "Национальный корпус". 

"Дискуссия – это нормальный процесс для любой страны, которая считает себя демократической. Применение физической силы, оскорбления начинаются там, где заканчиваются аргументы. Это то, что сегодня случилось с Сергеем Сивохо во время проведения его мероприятия. Подобные действия являются недопустимыми!" – написал он. 

https://www.facebook.com/danilov.oleksiy/posts/893604474387137

Конфликт Сивохо с националистами произошел утром 12 марта в конгрессно-выставочном центре "Парковый" в Киеве. Сивохо презентовал так называемую Национальную платформу примирения и единства, цель которой – установить диалог между разными регионами страны. На презентацию пришли представители партии "Национальный корпус" и сорвали мероприятие. Они назвали Сивохо предателем и "ватным клоуном", толкнули в спину, после чего он упал.

После конфликта полиция задержала 15 националистов и начала уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет. 

Накануне презентации проекта, 11 марта, Сивохо назвал войну на Донбассе "внутренним конфликтом". Во время презентации националисты и журналисты задавали ему вопросы по поводу этого заявления. Он сказал, что на Донбассе идет "гибридная война" и что это "многослойный конфликт"

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: СНБО, националисты, реинтеграция, война в Украине, война на Донбассе, Национальный корпус, Сергей Сивохо, Алексей Данилов
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