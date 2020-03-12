После конфликта с Сивохо полиция задержала 15 националистов и начала уголовное производство

Сегодня на презентации так называемой Национальной платформы примирения и единства в Киеве представители партии "Национальный корпус" вступили в перепалку с советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергеем Сивохо и толкнули его в спину. Действия правонарушителей полиция квалифицировала как хулиганство, совершенное группой лиц.

После конфликта представителей партии "Национальный корпус" с советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергеем Сивохо в Киеве правоохранители задержали 15 человек, сообщила пресс-служба полиции.

Конфликт произошел утром 12 марта в конгрессно-выставочном центре "Парковый" в Киеве. Сивохо презентовал так называемую Национальную платформу примирения и единства, цель которой – установить диалог между разными регионами страны. На презентацию пришли представители партии "Национальный корпус" и сорвали мероприятие. Они назвали Сивохо предателем и "ватным клоуном", толкнули в спину, после чего он упал.

"После совершения правонарушения молодчики пытались убежать, однако 15 активных участников доставили в Печерское управления полиции для установления личных данных и предоставления объяснений. Полицейские продолжают поиски всех участников инцидента", – сообщили в пресс-службе полиции.

Правоохранители начали уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.

Среди задержанных – пресс-секретарь партии "Национальный корпус" Роман Чернышев. Об этом он сообщил в Facebook.

Журналист Ян Доброносов опубликовал в Facebook видео задержания. На нем запечатлено, в частности, задержание ветерана полка "Азов" Александра Волкова, который на презентации вступил с Сивохо в перепалку. По словам Доброносова, в полицейском автобусе тоже произошла драка – правоохранители применили силу к задержанным.

Создание Национальной платформы примирения и единства Сивохо анонсировал в ноябре 2019 года. Он сказал, что к разработке идеи его команда привлекла "международных специалистов-практиков по решению военных конфликтов" и анализирует опыт Ирландии, Боснии и других стран.

С людьми, которые проживают на временно оккупированной территории Донбасса, Сивохо обещал говорить "на языке спорта, культуры и бизнеса".

Презентация платформы была запланирована на 19 февраля, но ее решили перенести из-за обострения ситуации на Донбассе.

11 марта, накануне презентации проекта, Сивохо назвал войну на Донбассе "внутренним конфликтом".

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.