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Суд взял под стражу подозреваемого в похищении Вербицкого и Луценко

Печерский райсуд Киева заключил под стражу на 60 суток Сергея Мысливого, подозреваемого в соучастии в похищении активистов Евромайдана Игоря Луценко и Юрия Вербицкого в 2014 году.

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Мысливый (на фото) арестован на 60 дней
Мысливый (на фото) арестован на 60 дней
Фото: Igor Lutsenko / Facebook

Печерский районный суд Киева 12 марта взял под стражу Сергея Мысливого, подозреваемого в соучастии в похищении активистов Евромайдана Юрий Вербицкого и Игоря Луценко в 2014 году. Об этом в Facebook сообщил Луценко.

"Суд арестовал на 60 дней Мысливого Сергея Анатольевича, подозреваемого в похищении Вербицкого и меня", – написал он.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры. 

https://www.facebook.com/igor.lutsenko/posts/3019441508079818

Адвокат Евгения Закревская отметила, что в ходе выступления в суде подозреваемый "фактически подтвердил, что скрывался [от следствия] и уже несколько месяцев общался с адвокатами, чтобы "решить этот вопрос".

"Адвокат Мысливого Мегеда почти цитирует [бывшего замглавы администрации Виктора Януковича Андрея] Портнова. "С целью порождения всенародной ненависти к прошлой власти обвинение представило несчастный случай с Вербицким как убийство", – написала она в Facebook.

https://www.facebook.com/eugeniyazz/posts/2973410609365385

Злоумышленники похитили Луценко и Вербицкого из киевской Александровской больницы 21 января 2014 года. Их вывезли в лесополосу в Киевской области, где начали бить, требуя предоставить информацию о Евромайдане. Впоследствии их вывезли в безлюдную местность и отпустили. В результате пыток Вербицкий умер. На внеочередных выборах в Верховную Раду в 2014 году Луценко был избран народным депутатом от ВО "Батьківщина".

В июле 2017 года был задержан Александр Волков, которого следствие считает организатором похищения, а также человеком, связанным с вероятным заказчиком похищения – украинским бизнесменом Алексеем Чеботаревым. По данным прокуратуры, во времена президентства Виктора Януковича Чеботарев курировал спиртовую отрасль и сотрудничал с тогдашней милицией. Он объявлен в розыск и, по данным следствия, скрывается в России.

Волков обвиняется по пяти статьям Уголовного кодекса Украины, среди них ст. 115 (умышленное убийство), ст. 127 (пытки), ст. 146 (похищение). Ему грозит пожизненный срок.

О задержании Мысливого стало известно 10 марта. "Что-то типа заместителя командира группы захвата. Имел, по версии следствия, отношение к непосредственному похищению нас с Вербицким на территории Александровской больницы ночью 21 января 2014 года. Мысливий работал на постоянной основе в группе "спиртового короля" [Алексея] Чеботарева, которая занималась силовыми акциями против майдановцев, получал за это деньги, а также ему снимали "служебную" квартиру", – так описывал роль Мысливого в похищении Игорь Луценко.

12 марта правоохранители задержали еще одного подозреваемого в причастности к похищению. Его имя не называлось.

Теги: Киев, Евромайдан, Украина, Игорь Луценко, похищение, Юрий Вербицкий, Печерский суд, Сергей Мысливый
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