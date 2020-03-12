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Евромайдан

Правоохранители задержали еще одного подозреваемого в похищении активистов Евромайдана Вербицкого и Луценко

По версии правоохранителей, подозреваемым в участии в преступной организации, которая в 2014 году похитила активистов Евромайдана Игоря Луценко и Юрия Вербицкого, является житель города Белая Церковь Киевской области.

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Подозреваемому грозит от пяти до 12 лет тюрьмы
Подозреваемому грозит от пяти до 12 лет тюрьмы
Фото: dbr.gov.ua

12 марта следователи Государственного бюро расследований Украины задержали подозреваемого по делу о похищении активистов Евромайдана Юрия Вербицкого и Игоря Луценко в январе 2014 года. Об этом проинформировала пресс-служба ГБР.

В ведомстве рассказали, что 27 февраля мужчине сообщили о подозрении в участии в преступной организации (ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса Украины) и незаконном лишении свободы и похищении человека (ч. 3 ст. 146 УК). Но в связи с тем, что он не явился на вызов, правоохранители получили разрешение следственного судьи на задержание подозреваемого.

По версии следователей, житель города Белая Церковь Киевской области вошел в преступную группу из девяти титушек, организованную для похищения и запугивания активных участников Евромайдана и незаконного препятствования мирным акциям протеста. 21 января 2014 года около 4.00 подозреваемый в составе этой группы похитил из Александровской клинической больницы Киева Луценко и Вербицкого. После этого потерпевшие подвергались пыткам, а последний вследствие травм и переохлаждения умер.

Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения, добавили в ГБР.

Подозреваемому грозит от пяти до 12 лет тюрьмы.

10 марта правоохранители задержали другого подозреваемого по этому делу. Луценко сообщил, что мужчину зовут Сергей Мисливий.

В июле 2017 года был задержан Александр Волков, которого следствие считает организатором похищения, а также человеком, связанным с вероятным заказчиком похищения – украинским бизнесменом Алексеем Чеботаревым. По данным прокуратуры, во времена президентства Виктора Януковича Чеботарев курировал спиртовую отрасль и сотрудничал с тогдашней милицией. Он объявлен в розыск и, по данным следствия, скрывается в России.

Волков обвиняется по пяти статьям Уголовного кодекса Украины, среди них ст. 115 (умышленное убийство), ст. 127 (пытки), ст. 146 (похищение). Ему грозит пожизненный срок.

Теги: Евромайдан, Украина, похищение, Юрий Вербицкий, Белая Церковь, правоохранители, задержание, Александр Волков (дело Вербицкого-Луценко), ГБР
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