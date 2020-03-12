Нацбанк Украины снизил учетную ставку

Правление Национального банка Украины снизило учетную ставку на 1 процентный пункт в связи с замедлением инфляции.

До конца года Нацбанк планирует снизить учетную ставку еще на три процентных пункта Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

Национальный банк Украины с 13 марта понизил учетную ставку на 1 процентный пункт – до 10%. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

"Правление Национального банка принимало решение по учетной ставке в условиях, когда инфляционное давление ослабевает быстрее, чем ожидалось, а экономика нуждается в дальнейшей поддержке. Принимая во внимание этот комплекс обстоятельств, правление продлило смягчение монетарной политики и снизило учетную ставку на 1 процентный пункт – до 10%, как и было предусмотрено январским прогнозом. Это даст необходимый стимул экономике", – считают в Нацбанке.

В Нацбанке отметили, что "инфляционное давление исчерпывается быстрее, чем ожидалось". "В январе – феврале потребительская инфляция замедлилась быстрее, чем предполагала прогнозная траектория (до 3,2% в январе и 2,4% в феврале), продолжая находиться ниже целевого диапазона 5%", – сказано в сообщении.

Регулятор указывает, что темпы замедления инфляции "обусловлены дальнейшим отражением прошлогоднего укрепления гривны в стоимости товаров", а также "значительным предложением большинства сырых продуктов питания, низкими ценами на энергоносители".

"Эти факторы нивелировали эффект сильного потребительского спроса, который усиливался продолжающимся ростом реальных доходов населения", – заявили в НБУ.

При этом, сказано в сообщении, на экономику Украины в полной мере пока не повлияли общее снижение темпов роста мировой экономики в связи с пандемией коронавируса, смягчение монетарной политики центральными банками ведущих экономик мира и торговых партнеров Украины в ответ на пандемию. Снижение инфляции в Украине также могут спровоцировать "конкурентные войны между странами – производителями нефти".

"В целом все эти факторы будут иметь разнонаправленное влияние на экономический рост и инфляцию в Украине, что усиливает неопределенность", – пояснили в НБУ причины снижения учетной ставки.

По итогам года, заявил регулятор, Нацбанк прогнозирует снижение учетной ставки до 7%.

От размера учетной ставки зависит процент, под который Национальный банк Украины выдает кредиты коммерческим банкам. Ее снижение удешевляет кредиты для финансовых учреждений, что в свою очередь приводит к снижению процентов по кредитам для населения, а также к снижению доходности по депозитам.

К снижению учетной ставки для поддержки экономики в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса, прибег, в частности, Федрезерв США.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила ее пандемией.

В конце января компания Moodyʼs Analytics прогнозировала, что эпидемия коронавирусной инфекции может стать "черным лебедем" для мировой экономики и нанести больший урон, чем финансовый кризис 2008–2009 годов. По данным Еврокомиссии, Италии и Франции, как наиболее пострадавшим от коронавируса странам Европы, может грозить рецессия. Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева считает, что эпидемия может замедлить мировую экономику на 0,1 процентного пункта при условии, что мир начнет оправляться от последствий вспышки болезни во втором квартале 2020 года.