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Нацбанк Украины снизил учетную ставку

Правление Национального банка Украины снизило учетную ставку на 1 процентный пункт в связи с замедлением инфляции.

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До конца года Нацбанк планирует снизить учетную ставку еще на три процентных пункта
До конца года Нацбанк планирует снизить учетную ставку еще на три процентных пункта
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

Национальный банк Украины с 13 марта понизил учетную ставку на 1 процентный пункт – до 10%. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

"Правление Национального банка принимало решение по учетной ставке в условиях, когда инфляционное давление ослабевает быстрее, чем ожидалось, а экономика нуждается в дальнейшей поддержке. Принимая во внимание этот комплекс обстоятельств, правление продлило смягчение монетарной политики и снизило учетную ставку на 1 процентный пункт – до 10%, как и было предусмотрено январским прогнозом. Это даст необходимый стимул экономике", – считают в Нацбанке.

В Нацбанке отметили, что "инфляционное давление исчерпывается быстрее, чем ожидалось". "В январе – феврале потребительская инфляция замедлилась быстрее, чем предполагала прогнозная траектория (до 3,2% в январе и 2,4% в феврале), продолжая находиться ниже целевого диапазона 5%", – сказано в сообщении.

Регулятор указывает, что темпы замедления инфляции "обусловлены дальнейшим отражением прошлогоднего укрепления гривны в стоимости товаров", а также "значительным предложением большинства сырых продуктов питания, низкими ценами на энергоносители".

"Эти факторы нивелировали эффект сильного потребительского спроса, который усиливался продолжающимся ростом реальных доходов населения", – заявили в НБУ.

При этом, сказано в сообщении, на экономику Украины в полной мере пока не повлияли общее снижение темпов роста мировой экономики в связи с пандемией коронавируса, смягчение монетарной политики центральными банками ведущих экономик мира и торговых партнеров Украины в ответ на пандемию. Снижение инфляции в Украине также могут спровоцировать "конкурентные войны между странами – производителями нефти".

"В целом все эти факторы будут иметь разнонаправленное влияние на экономический рост и инфляцию в Украине, что усиливает неопределенность", – пояснили в НБУ причины снижения учетной ставки.

По итогам года, заявил регулятор, Нацбанк прогнозирует снижение учетной ставки до 7%.

От размера учетной ставки зависит процент, под который Национальный банк Украины выдает кредиты коммерческим банкам. Ее снижение удешевляет кредиты для финансовых учреждений, что в свою очередь приводит к снижению процентов по кредитам для населения, а также к снижению доходности по депозитам.

К снижению учетной ставки для поддержки экономики в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса, прибег, в частности, Федрезерв США.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила ее пандемией.

В конце января компания Moodyʼs Analytics прогнозировала, что эпидемия коронавирусной инфекции может стать "черным лебедем" для мировой экономики и нанести больший урон, чем финансовый кризис 2008–2009 годов. По данным Еврокомиссии, Италии и Франции, как наиболее пострадавшим от коронавируса странам Европы, может грозить рецессия. Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева считает, что эпидемия может замедлить мировую экономику на 0,1 процентного пункта при условии, что мир начнет оправляться от последствий вспышки болезни во втором квартале 2020 года.

Теги: Украина, НБУ, экономика, учетная ставка, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия
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