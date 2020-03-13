У супруги Трюдо подтвердили коронавирус

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 14 дней будет находиться в самоизоляции из-за заражения его супруги Софи новым коронавирусом. У него симптомов болезни нет.

Симптомы болезни у жены Трюдо появились после возвращения из Лондона Фото: ЕРА

Тест подтвердил заражение коронавирусной инфекцией жены премьер-министра Канады Джастина Трюдо Софи. Об этом 12 марта сообщил телеканал CBC News.

Вместе с мужем она будет находиться в изоляции. Симптомы болезни у Софи Трюдо слабые, сам премьер-министр чувствует себя хорошо, потому проверять на коронавирус его не будут, отмечает издание со ссылкой на канцелярию главы правительства Канады.

Симптомы болезни у жены Трюдо появились после возвращения из Лондона.

По состоянию на 12 марта в Канаде было зарегистрировано по меньшей мере 137 случаев заражения коронавирусом, один человек умер, отмечает телеканал.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на начало суток 13 марта в Китае жертвами коронавируса стали 3176 человек. За сутки от COVID-19 умерли семь человек. Общее число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Китае достигло 80 813, вылечились и были выписаны 64 111 человек.

По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 12 марта за пределами Китая зарегистрировано 44 067 случаев инфицирования коронавирусом в 117 странах. Число погибших составляет 1440.

В Украине по состоянию на 12 марта зафиксировано три случая заражения коронавирусом.