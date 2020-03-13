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Украина будет покупать товары для борьбы с коронавирусом без тендеров – Минздрав

В связи с угрозой распространения коронавируса Минздрав Украины инициировал изменения в законодательство, которые позволят органам местной власти закупать медоборудование, средства диагностики и лечения инфекции без тендеров, сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

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Список медицинского оборудования, которое можно будет закупать без тендера, определит Кабмин
Список медицинского оборудования, которое можно будет закупать без тендера, определит Кабмин
Фото: depositphotos.com

Органам местной власти разрешат проводить без тендерных процедур закупки аппаратов вентиляции легких и других товаров для борьбы с коронавирусом. Об этом 12 марта в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Будут закупки без тендера", – сказал он.

По его словам, соответствующий законопроект инициировали в Министерстве здравоохранения Украины.

"Можно будет закупать медицинское оборудование без тендерных процедур, а также средства защиты и средства диагностики по списку, который определит Кабмин Украины для эффективного противодействия коронавирусной инфекции", – сказал замминистра.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на начало суток 13 марта в Китае жертвами коронавируса стали 3176 человек. За сутки от COVID-19 умерли семь человек. Общее число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Китае достигло 80 813, вылечились и были выписаны 64 111 человек.

По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 12 марта за пределами Китая зарегистрировано 44 067 случаев инфицирования коронавирусом в 117 странах. Число погибших составляет 1440.

В Украине по состоянию на 12 марта зафиксировано три случая заражения коронавирусом.

Теги: Украина, медицина, правительство, угрозы, законодательство, законопроект, Минздрав, инфекция, погибшие, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Виктор Ляшко
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